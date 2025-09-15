自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

長樂國小首推排灣族語繪本《上學路》 孩子深入認識家鄉

2025/09/15 14:26

長樂國小首推排灣族語繪本《上學路》 孩子深入認識家鄉。（記者蔡宗憲攝）長樂國小首推排灣族語繪本《上學路》 孩子深入認識家鄉。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東滿州鄉長樂國小近日推出首本由師生攜手創作的排灣族語繪本《上學路》，作為新學期禮物，贈予全校師生。家鄉繪本不僅成為閱讀教材，更引領學童走進排灣族文化與在地多元歷史；校長黃文聰表示，全校師生收到這份驚喜，無不欣喜萬分，期待透過繪本深入認識家鄉的獨特故事。

指導老師鄭凱倫分享，《上學路》描繪過去長樂國小周邊村落學童，沿著滿茶古道翻山越嶺前往滿州國小求學的艱辛歷程。這條古道穿越山間茶園，沿途可眺望海岸風光，卻也充滿挑戰。繪本透過學童視角，呈現石板屋部落、閩客村落等多元景觀，生動刻畫原住民、閩南與客家族群的生活樣貌，展現滿州鄉獨有的文化交融特色。書末還附上學生創作的排灣族語新詩、英文童詩及中文翻譯，幫助不同族群學童認識排灣文化，搭建文化橋梁。

長樂國小首推排灣族語繪本《上學路》 孩子深入認識家鄉。（記者蔡宗憲攝）長樂國小首推排灣族語繪本《上學路》 孩子深入認識家鄉。（記者蔡宗憲攝）

鄭凱倫指出，滿州鄉正是歷史劇《斯卡羅》描繪的原、閩、客三族共生之地，孕育出豐富多元的文化風貌。當地「矸仔神」信仰融合原住民與閩南文化，漢人祭拜供桌上常見原住民小米酒與花環，高士排灣族傳統服飾中甚至可見客家花布紋樣，這些細節皆反映當地族群交融的獨特樣貌。

校長黃文聰表示，《上學路》由學生賴峻賢、李宇祐、潘相妘、潘丞培、曾聖龍、郭妘熙、潘美真、潘于柔、鐘子琦共同創作，鄭凱倫、楊惠芳、潘鳳如老師指導完成。故事以滿茶古道為軸，娓娓道來學童求學的艱辛與堅毅，同時串聯原住民、閩南與客家族群在時代變遷中的文化交融與自我認同歷程。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應