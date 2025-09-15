長樂國小首推排灣族語繪本《上學路》 孩子深入認識家鄉。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東滿州鄉長樂國小近日推出首本由師生攜手創作的排灣族語繪本《上學路》，作為新學期禮物，贈予全校師生。家鄉繪本不僅成為閱讀教材，更引領學童走進排灣族文化與在地多元歷史；校長黃文聰表示，全校師生收到這份驚喜，無不欣喜萬分，期待透過繪本深入認識家鄉的獨特故事。

指導老師鄭凱倫分享，《上學路》描繪過去長樂國小周邊村落學童，沿著滿茶古道翻山越嶺前往滿州國小求學的艱辛歷程。這條古道穿越山間茶園，沿途可眺望海岸風光，卻也充滿挑戰。繪本透過學童視角，呈現石板屋部落、閩客村落等多元景觀，生動刻畫原住民、閩南與客家族群的生活樣貌，展現滿州鄉獨有的文化交融特色。書末還附上學生創作的排灣族語新詩、英文童詩及中文翻譯，幫助不同族群學童認識排灣文化，搭建文化橋梁。

長樂國小首推排灣族語繪本《上學路》 孩子深入認識家鄉。（記者蔡宗憲攝）

鄭凱倫指出，滿州鄉正是歷史劇《斯卡羅》描繪的原、閩、客三族共生之地，孕育出豐富多元的文化風貌。當地「矸仔神」信仰融合原住民與閩南文化，漢人祭拜供桌上常見原住民小米酒與花環，高士排灣族傳統服飾中甚至可見客家花布紋樣，這些細節皆反映當地族群交融的獨特樣貌。

校長黃文聰表示，《上學路》由學生賴峻賢、李宇祐、潘相妘、潘丞培、曾聖龍、郭妘熙、潘美真、潘于柔、鐘子琦共同創作，鄭凱倫、楊惠芳、潘鳳如老師指導完成。故事以滿茶古道為軸，娓娓道來學童求學的艱辛與堅毅，同時串聯原住民、閩南與客家族群在時代變遷中的文化交融與自我認同歷程。

