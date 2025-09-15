自由電子報
藝術文化

北藝大「藝大書店」熄燈曬枯萎花籃 感歎校方不續約理由多變

2025/09/15 14:30

北藝大校內書店「藝大書店」曬出朋友送的枯萎花籃，發文向大家道別。（擷取自藝大書店TNUA Bookshop/FB）北藝大校內書店「藝大書店」曬出朋友送的枯萎花籃，發文向大家道別。（擷取自藝大書店TNUA Bookshop/FB）

李珞玟／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國立台北藝術大學校園內的「藝大書店」自2021年成立以來，以藝術、人文、文學書籍為核心，並結合影音專區與獨特空間設計，成為國內首間由大學自辦的藝術書店。然而，經營三年的藝大書店昨（14）日於臉書表示，當天是最後一個營業日，今（15）日將正式結束營運，貼文中更流露出對校方決策的不解與無奈。

藝大書店昨（14）日在臉書告別文中回顧三年歷程，坦言接手之初未舉辦開幕儀式，也未更改店名，只是默默經營至今。如今被通知不再續約，原因卻從「需要更賺錢的營運模式」、「誤認無續約意願」，到「郵務、票務服務不足」等說法不一，令經營團隊質疑缺乏溝通。

藝大書店感歎，原來一家台灣頂尖的藝術大學對於所需求的獨立書店，有頂尖的模範，並直言經營一家獨立書店，光有夢想和絕對的熱忱是沒有用的，「我們有信心，未來校內高層組織的委員會，一定會讓書店未來的營運走向更符合北藝大的需求。無論還有沒有藝大書店2.0、3.0…，我們都祝福孕育這一切的母校。心服口服，下台一鞠躬！」

藝大書店不忘曬出藝術家朋友贈送的凋萎花籃，上面的賀詞卡簡單明瞭：「告別，沒有再見。最後營業日，書店宛在」，並透露朋友說：「懂水，就知道水有多深！」

消息一出，引發網友熱議。有讀者惋惜表示：「這是超棒的獨立書店！第一次逛就買書，裡面滿滿的用心。」也有人批評校方「拿文化產業當管理手段，感覺像立法院校園版」，並點名學生會與議會「未積極發聲」。更有人諷刺若以盈利為唯一考量，「不如所有校外人士進北藝大都要收門票，票價還比北美館貴。

