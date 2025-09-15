水庫淤泥變陶藝！鶯歌工商「庫泥燒成果展」桃園登場 倒數2日推體驗課

新北市鶯歌工商學生以「水庫淤泥」為創作媒材，結合數位科技與傳統陶藝，將廢棄資源轉化為兼具美學與永續精神的工藝作品。（教育局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕水庫淤泥也能成為藝術品！新北市鶯歌工商「庫泥燒成果展」即日起至21日在桃園中原文創園區登場，以「水庫淤泥」為創作媒材，結合數位科技與傳統陶藝，將廢棄資源轉化為兼具美學與永續精神的工藝作品。展覽期間也規畫於9月20日、21日下午1時至5時舉辦免費體驗活動，由鶯歌工商師生親手指導。

教育局技職教育科長江彥廷指出，鶯歌工商陶瓷工程科師生攜手經濟部水利署北區水資源分署、龍華科技大學及新北工業園區推廣協會等單位，共同研發「庫泥燒」品牌。學生運用3D列印、數位建模等科技，將水庫廢棄淤泥轉化為可再利用的陶瓷材料，實現在地文化、循環經濟與環境永續的結合。

鶯歌工商校長顏龍源表示，學校不只是技術搖籃，更是夢想起點，「庫泥燒」讓學生用創意與雙手為土地寫下新故事。指導老師蔡智勇說，學生從材料測試到窯燒控溫屢經挑戰與修正，最終能自信分享作品，那份成長喜悅正是技職教育最珍貴的價值。

參與學生蔡溱芸開心分享，「沒想到水庫淤泥也能變得如此漂亮，從電腦3D設計到實體作品，就像施展魔法，體會到『化腐朽為黃金』的永續精神。」

