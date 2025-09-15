自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

水庫淤泥變陶藝！鶯歌工商「庫泥燒成果展」桃園登場 倒數2日推體驗課

2025/09/15 14:34

新北市鶯歌工商學生以「水庫淤泥」為創作媒材，結合數位科技與傳統陶藝，將廢棄資源轉化為兼具美學與永續精神的工藝作品。（教育局提供）新北市鶯歌工商學生以「水庫淤泥」為創作媒材，結合數位科技與傳統陶藝，將廢棄資源轉化為兼具美學與永續精神的工藝作品。（教育局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕水庫淤泥也能成為藝術品！新北市鶯歌工商「庫泥燒成果展」即日起至21日在桃園中原文創園區登場，以「水庫淤泥」為創作媒材，結合數位科技與傳統陶藝，將廢棄資源轉化為兼具美學與永續精神的工藝作品。展覽期間也規畫於9月20日、21日下午1時至5時舉辦免費體驗活動，由鶯歌工商師生親手指導。

新北市鶯歌工商學生以「水庫淤泥」為創作媒材，結合數位科技與傳統陶藝，將廢棄資源轉化為兼具美學與永續精神的工藝作品。（教育局提供）新北市鶯歌工商學生以「水庫淤泥」為創作媒材，結合數位科技與傳統陶藝，將廢棄資源轉化為兼具美學與永續精神的工藝作品。（教育局提供）

教育局技職教育科長江彥廷指出，鶯歌工商陶瓷工程科師生攜手經濟部水利署北區水資源分署、龍華科技大學及新北工業園區推廣協會等單位，共同研發「庫泥燒」品牌。學生運用3D列印、數位建模等科技，將水庫廢棄淤泥轉化為可再利用的陶瓷材料，實現在地文化、循環經濟與環境永續的結合。

水庫泥土的重生，3D列印開啟永續創作。（教育局提供）水庫泥土的重生，3D列印開啟永續創作。（教育局提供）

鶯歌工商校長顏龍源表示，學校不只是技術搖籃，更是夢想起點，「庫泥燒」讓學生用創意與雙手為土地寫下新故事。指導老師蔡智勇說，學生從材料測試到窯燒控溫屢經挑戰與修正，最終能自信分享作品，那份成長喜悅正是技職教育最珍貴的價值。

新北市鶯歌工商學生以石門水庫淤泥再利用，3D列印實現永續教育。（教育局提供）新北市鶯歌工商學生以石門水庫淤泥再利用，3D列印實現永續教育。（教育局提供）

參與學生蔡溱芸開心分享，「沒想到水庫淤泥也能變得如此漂亮，從電腦3D設計到實體作品，就像施展魔法，體會到『化腐朽為黃金』的永續精神。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應