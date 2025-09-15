閱讀認識原民文化 鶯歌分館「歲時祭儀」主題展9/16登場

新北市立圖書館鶯歌分館將原住民族重要文化祭典「歲時祭儀」搬進圖書館，9月16日至11月16日推出免費「閱讀歲時祭儀」系列活動。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立圖書館鶯歌分館將原住民族重要文化祭典「歲時祭儀」搬進圖書館，9月16日至11月16日推出免費「閱讀歲時祭儀」系列活動，透過主題書展、繪本講堂、族語故事、部落走讀與手作體驗，邀請親子共學，深入認識台灣原民文化。同時，樹林彭厝閱覽室展出布農族工藝師瑪杜‧達瑪拉散的皮雕作品，呈現原民工藝之美。

新北市立圖書館鶯歌分館將原住民族重要文化祭典「歲時祭儀」搬進圖書館，9月16日至11月16日推出免費「閱讀歲時祭儀」系列活動。（記者羅國嘉攝）

館長吳佳珊表示，歲時祭儀是原住民族文化的核心，台灣16族各有獨特祭儀，展現社會組織、生活習慣與宗教信仰等多元面向。都市成長的原住民孩子較少接觸傳統文化，鶯歌分館藉閱讀推廣，鼓勵原住民與非原住民兒童共讀共學，傳承文化特色。

請繼續往下閱讀...

吳佳珊指出，活動精選原民繪本與16族相關書籍，從故事中探索歷史、傳說與生活智慧。9月20日「原民繪本分享會」邀排灣族作家Kalesekes分享作品《我的名字》；9月21日「原住民族美食文化分享及魯凱族語初探」介紹魯凱族傳統美食與族語；10月18日「阿美族語教學與歌謠教唱」以歌謠引領孩子認識阿美族文化。

為了讓大家可以更加認識原住民族重要的傳統文化資產，鶯歌分館將「歲時祭儀」搬進圖書館。（記者羅國嘉攝）

另外，「部落手作坊」9月27日「學族語×聽故事×玩手作」帶領親子體驗草蓆編織文化；10月12日「原味香氛手作」教製作植物香氛吊飾與精油小物。10月26日與11月8日的「部落親子走讀」則實地踏查部落農耕與山林智慧。10月起每週六上午還有原民繪本故事活動。更多詳細活動訊息與報名方式可至新北市立圖書館官網查詢，或洽詢電話（02）2253-4412。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法