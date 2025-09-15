自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

閱讀認識原民文化 鶯歌分館「歲時祭儀」主題展9/16登場

2025/09/15 14:39

新北市立圖書館鶯歌分館將原住民族重要文化祭典「歲時祭儀」搬進圖書館，9月16日至11月16日推出免費「閱讀歲時祭儀」系列活動。（記者羅國嘉攝）新北市立圖書館鶯歌分館將原住民族重要文化祭典「歲時祭儀」搬進圖書館，9月16日至11月16日推出免費「閱讀歲時祭儀」系列活動。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立圖書館鶯歌分館將原住民族重要文化祭典「歲時祭儀」搬進圖書館，9月16日至11月16日推出免費「閱讀歲時祭儀」系列活動，透過主題書展、繪本講堂、族語故事、部落走讀與手作體驗，邀請親子共學，深入認識台灣原民文化。同時，樹林彭厝閱覽室展出布農族工藝師瑪杜‧達瑪拉散的皮雕作品，呈現原民工藝之美。

新北市立圖書館鶯歌分館將原住民族重要文化祭典「歲時祭儀」搬進圖書館，9月16日至11月16日推出免費「閱讀歲時祭儀」系列活動。（記者羅國嘉攝）新北市立圖書館鶯歌分館將原住民族重要文化祭典「歲時祭儀」搬進圖書館，9月16日至11月16日推出免費「閱讀歲時祭儀」系列活動。（記者羅國嘉攝）

館長吳佳珊表示，歲時祭儀是原住民族文化的核心，台灣16族各有獨特祭儀，展現社會組織、生活習慣與宗教信仰等多元面向。都市成長的原住民孩子較少接觸傳統文化，鶯歌分館藉閱讀推廣，鼓勵原住民與非原住民兒童共讀共學，傳承文化特色。

吳佳珊指出，活動精選原民繪本與16族相關書籍，從故事中探索歷史、傳說與生活智慧。9月20日「原民繪本分享會」邀排灣族作家Kalesekes分享作品《我的名字》；9月21日「原住民族美食文化分享及魯凱族語初探」介紹魯凱族傳統美食與族語；10月18日「阿美族語教學與歌謠教唱」以歌謠引領孩子認識阿美族文化。

為了讓大家可以更加認識原住民族重要的傳統文化資產，鶯歌分館將「歲時祭儀」搬進圖書館。（記者羅國嘉攝）為了讓大家可以更加認識原住民族重要的傳統文化資產，鶯歌分館將「歲時祭儀」搬進圖書館。（記者羅國嘉攝）

另外，「部落手作坊」9月27日「學族語×聽故事×玩手作」帶領親子體驗草蓆編織文化；10月12日「原味香氛手作」教製作植物香氛吊飾與精油小物。10月26日與11月8日的「部落親子走讀」則實地踏查部落農耕與山林智慧。10月起每週六上午還有原民繪本故事活動。更多詳細活動訊息與報名方式可至新北市立圖書館官網查詢，或洽詢電話（02）2253-4412。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應