新科人間國寶出爐！卑南族傳統織布孫菊花Sunay Paelabang 獲認定保存者

文化部今（15）日公告重要傳統工藝「tenun kana Pinuyumayan卑南族傳統織布」並認定保存者Sunay Paelabang孫菊花。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部日前公告登錄「tenun kana Pinuyumayan卑南族傳統織布」為重要傳統工藝，並認定Sunay Paelabang孫菊花為保存者。文化部指出，在114年度「原住民族文化資產審議會」中，與會委員一致認同孫菊花熟知並能正確體現卑南族織布技藝與文化形式，具備完整知識與技術，因此全數同意將其列為保存者。

文化部統計，自2009年至今，依《文化資產保存法》登錄的重要傳統工藝並認定保存者已達22項30案。「tenun kana Pinuyumayan卑南族傳統織布」是今年新增項目。卑南族織布技藝自遠古以來透過口傳故事流傳，工序繁複，特色在於運用「挑」的方式整理綜絖線，並大量使用夾織技法。學習織布必須正式拜師學藝，且在學習前與學成後均需由巫師舉行特定儀式，織布過程中亦有諸多禁忌。

孫菊花自幼便觀摩長輩織布，累積豐富記憶與經驗。1999年，她向普悠瑪部落的高春月正式拜師，開始使用傳統水平背帶式織布機（地織機）。她並以繪製組織圖方式，將年輕時對家族織布的觀察記錄下來，發展為圖紋記錄圖紙，進一步研究並嘗試將技法轉換至高織機。此外，她也將傳統以拜師與口述為主的傳承模式，系統化整理為書寫紀錄，涵蓋紋飾分析與織機操作。

孫菊花結合織布、刺繡與服飾相關知識，完整承襲卑南族衣飾文化的核心價值，是目前卑南族中少數能熟練使用水平背帶式織布機並同時精通傳統織布與刺繡的長者。她的努力不僅使族群服飾文化延續，也讓傳統技藝得以在新世代中繼續傳承。

文化部長李遠表示，保存與傳承台灣重要無形文化資產是文化部的核心使命。此次新增卑南族傳統織布保存者，已請文化資產局依《文化資產保存法》第92條規定，啟動保存紀錄、教育推廣與師徒制傳習計畫，期盼透過制度化的支持，讓傳統文化得以延續，並彰顯台灣文化特色與主體性。

文化部同時宣布，「藝湛登峯－114年度重要傳統工藝授證典禮」將於10月12日在台東下賓朗部落舉行，屆時將正式頒授認定證書予孫菊花，並邀請社會各界共同關注卑南族傳統織布這項重要文化工藝。

