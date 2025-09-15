9傳奇名琴與亞洲最大管風琴共演 奇美音樂節10/25磅礡登場

2025奇美音樂節，8把18世紀法國重點製琴家名琴於「提琴炫技、交響輝煌」音樂會登場。（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕眾所矚目的2025奇美音樂節「相會音樂法蘭西」推出「提琴炫技、交響輝煌」音樂會，首次匯集了亞洲最大管風琴，以及史特拉底瓦里、法國系統名琴等9把傳奇提琴共同演出，打造前所未有的視聽享受，被譽為今年度陣容最華麗的交響樂盛宴，將於10月25日在衛武營國家藝術文化中心磅礡登場。

奇美博物館表示，今年的音樂節邀請倫敦國王學院音樂學博士、知名作家與製作人焦元溥擔任策劃、導聆，自開賣以來，廣受樂迷討論。今年以「法國音樂」為主題，舉辦1場演講、4場音樂會；從德布西、拉威爾等名家作品中，呈現法國音樂細膩而多元的風貌。

奇美博物館說，備受期待的「提琴炫技、交響輝煌」音樂會，由國際新銳指揮家安德列斯．奧登薩默（Andreas Ottensamer）、知名小提琴家魏靖儀、管風琴家劉信宏，以及NTSO國立台灣交響樂團聯袂演出。

史特拉底瓦里盛期之作「姚阿幸-艾爾曼」以飽滿甜美的音色聞名。（奇美博物館提供）

魏靖儀將攜史特拉底瓦里名琴「姚阿幸－艾爾曼」登場，這是史特拉底瓦里（Antonio Stradivari，約1644-1737）的盛期之作，音色飽滿而甜美，更因曾為姚阿幸與艾爾曼等2大不朽巨匠持有，而享有傳奇名聲。

NTSO也將使用奇美館藏名琴，其中包含8把18世紀法國重要製琴家的作品，高音明亮、中低音域渾厚圓潤，與史特拉底瓦里的細膩甜美形成鮮明對比，交織動人的法式樂音。

奇美博物館指出，值得一提的是，這場音樂會也將以衛武營亞洲最大管風琴演奏聖桑作品，此琴擁有9085支音管，能創造莊嚴輝煌的豐富音色，而且其「葡萄園式」的座席設計，讓觀眾能全方位體驗管風琴與樂團共同展現的恢弘氣勢。

奇美音樂節「提琴炫技、交響輝煌」，以衛武營亞洲最大管風琴演出聖桑經典作品。

（衛武營國家藝術文化中心提供，林峻永攝影）

曲目安排，上半場由蓋希文《一個美國人在巴黎》揭開序幕，將爵士元素融入古典語彙，從美國人的視角描繪巴黎街頭的絢麗繁忙景致。隨後是孟德爾頌E小調小提琴協奏曲，被譽為「四大小提琴協奏曲」之一，華麗炫技卻又溫婉內斂，更是魏靖儀首次公開演出，展現過人技巧與深刻情感。下半場則是「法國交響曲代表作」之一的聖桑第三號交響曲《管風琴》，將以龐大音場震撼全場觀眾。指揮奧登薩默提到，當管風琴全然釋放並融入管弦樂團時，是整首交響曲中最振奮人心的時刻，對每位音樂家而言永遠令人難忘」。

2025奇美音樂節，邀請國立台灣交響樂團於「提琴炫技、交響輝煌」音樂會演出。（NTSO提供）

奇美博物館強調，整場音樂會安排層層推進，展現19世紀法國音樂吸納不同文化的多重樣貌。奇美音樂節另有4場演出，首場由焦元溥擔綱的專題演講「和法國音樂問好！」於9月20日登場，引領觀眾了解法國音樂的脈絡與珍貴之處。

9月27日「大千世界盡收掌中」盧易之鋼琴獨奏會，從德布西、拉威爾到佛瑞、梅湘，帶領觀眾聆賞法國鋼琴音樂變化萬千的美妙色彩。

10月18日「文學與爵士樂的迴旋」，小提琴家蘇顯達將搭檔鋼琴家汪奕聞，帶來法國最著名的小提琴與鋼琴合奏作品，展現法國詩意與爵士風情，演出時，將使用法國製琴大師維姚姆（Jean-Baptiste Vuillaume）約1850年的作品，其音色強大且穿透力十足，絕對精彩可期。

11月8日壓軸場「巴黎沙龍美好回眸」，呈現有「法國史特拉底瓦里」美譽的呂波（Nicolas Lupot）巴黎時期的名琴，展現其寬廣渾厚的音色；更由知名抒情女高音黃莉錦與次女高音翁若珮、攜手鋼琴家徐嘉琪、小提琴家許軒豪與大提琴家李建樺，透過器樂獨奏與重奏、穿插歌劇選段、藝術歌曲與香頌，具體而微地展現法國沙龍的美妙，重現19世紀沙龍聚會的雅致氛圍。

2025奇美音樂節即起售票，演出地點為衛武營國家藝術文化中心，可洽OPENTIX兩廳院文化生活；系列活動詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

