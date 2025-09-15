自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

9傳奇名琴與亞洲最大管風琴共演 奇美音樂節10/25磅礡登場

2025/09/15 14:44

2025奇美音樂節，8把18世紀法國重點製琴家名琴於「提琴炫技、交響輝煌」音樂會登場。（奇美博物館提供）2025奇美音樂節，8把18世紀法國重點製琴家名琴於「提琴炫技、交響輝煌」音樂會登場。（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕眾所矚目的2025奇美音樂節「相會音樂法蘭西」推出「提琴炫技、交響輝煌」音樂會，首次匯集了亞洲最大管風琴，以及史特拉底瓦里、法國系統名琴等9把傳奇提琴共同演出，打造前所未有的視聽享受，被譽為今年度陣容最華麗的交響樂盛宴，將於10月25日在衛武營國家藝術文化中心磅礡登場。

奇美博物館表示，今年的音樂節邀請倫敦國王學院音樂學博士、知名作家與製作人焦元溥擔任策劃、導聆，自開賣以來，廣受樂迷討論。今年以「法國音樂」為主題，舉辦1場演講、4場音樂會；從德布西、拉威爾等名家作品中，呈現法國音樂細膩而多元的風貌。

奇美博物館說，備受期待的「提琴炫技、交響輝煌」音樂會，由國際新銳指揮家安德列斯．奧登薩默（Andreas Ottensamer）、知名小提琴家魏靖儀、管風琴家劉信宏，以及NTSO國立台灣交響樂團聯袂演出。

史特拉底瓦里盛期之作「姚阿幸-艾爾曼」以飽滿甜美的音色聞名。（奇美博物館提供）史特拉底瓦里盛期之作「姚阿幸-艾爾曼」以飽滿甜美的音色聞名。（奇美博物館提供）

魏靖儀將攜史特拉底瓦里名琴「姚阿幸－艾爾曼」登場，這是史特拉底瓦里（Antonio Stradivari，約1644-1737）的盛期之作，音色飽滿而甜美，更因曾為姚阿幸與艾爾曼等2大不朽巨匠持有，而享有傳奇名聲。

NTSO也將使用奇美館藏名琴，其中包含8把18世紀法國重要製琴家的作品，高音明亮、中低音域渾厚圓潤，與史特拉底瓦里的細膩甜美形成鮮明對比，交織動人的法式樂音。

奇美博物館指出，值得一提的是，這場音樂會也將以衛武營亞洲最大管風琴演奏聖桑作品，此琴擁有9085支音管，能創造莊嚴輝煌的豐富音色，而且其「葡萄園式」的座席設計，讓觀眾能全方位體驗管風琴與樂團共同展現的恢弘氣勢。

9傳奇名琴與亞洲最大管風琴共演 奇美音樂節10/25磅礡登場奇美音樂節「提琴炫技、交響輝煌」，以衛武營亞洲最大管風琴演出聖桑經典作品。
（衛武營國家藝術文化中心提供，林峻永攝影）

曲目安排，上半場由蓋希文《一個美國人在巴黎》揭開序幕，將爵士元素融入古典語彙，從美國人的視角描繪巴黎街頭的絢麗繁忙景致。隨後是孟德爾頌E小調小提琴協奏曲，被譽為「四大小提琴協奏曲」之一，華麗炫技卻又溫婉內斂，更是魏靖儀首次公開演出，展現過人技巧與深刻情感。下半場則是「法國交響曲代表作」之一的聖桑第三號交響曲《管風琴》，將以龐大音場震撼全場觀眾。指揮奧登薩默提到，當管風琴全然釋放並融入管弦樂團時，是整首交響曲中最振奮人心的時刻，對每位音樂家而言永遠令人難忘」。

2025奇美音樂節，邀請國立台灣交響樂團於「提琴炫技、交響輝煌」音樂會演出。（NTSO提供）2025奇美音樂節，邀請國立台灣交響樂團於「提琴炫技、交響輝煌」音樂會演出。（NTSO提供）

奇美博物館強調，整場音樂會安排層層推進，展現19世紀法國音樂吸納不同文化的多重樣貌。奇美音樂節另有4場演出，首場由焦元溥擔綱的專題演講「和法國音樂問好！」於9月20日登場，引領觀眾了解法國音樂的脈絡與珍貴之處。

9月27日「大千世界盡收掌中」盧易之鋼琴獨奏會，從德布西、拉威爾到佛瑞、梅湘，帶領觀眾聆賞法國鋼琴音樂變化萬千的美妙色彩。

10月18日「文學與爵士樂的迴旋」，小提琴家蘇顯達將搭檔鋼琴家汪奕聞，帶來法國最著名的小提琴與鋼琴合奏作品，展現法國詩意與爵士風情，演出時，將使用法國製琴大師維姚姆（Jean-Baptiste Vuillaume）約1850年的作品，其音色強大且穿透力十足，絕對精彩可期。

11月8日壓軸場「巴黎沙龍美好回眸」，呈現有「法國史特拉底瓦里」美譽的呂波（Nicolas Lupot）巴黎時期的名琴，展現其寬廣渾厚的音色；更由知名抒情女高音黃莉錦與次女高音翁若珮、攜手鋼琴家徐嘉琪、小提琴家許軒豪與大提琴家李建樺，透過器樂獨奏與重奏、穿插歌劇選段、藝術歌曲與香頌，具體而微地展現法國沙龍的美妙，重現19世紀沙龍聚會的雅致氛圍。

2025奇美音樂節即起售票，演出地點為衛武營國家藝術文化中心，可洽OPENTIX兩廳院文化生活；系列活動詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應