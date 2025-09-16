吃貨看這裡！嘉義台語季70+場 用「台語」吃遍「嘉常味」

第3屆嘉義台語季「食飯皇帝大 Tsiah-pn̄g hông-tè tuā」主視覺由插畫家常芷與新銳設計師張翔聯手操刀。（平凡製作 studio ordinary提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由嘉義縣文化觀光局與創意團隊「平凡製作 studio ordinary」再度聯手打造的第三屆嘉義台語季，今年以「食飯皇帝大 Tsiah-pn̄g hông-tè tuā」為題，活動將持續舉辦到11月中旬，透過超過70場活動，帶領民眾用台語探索嘉義引以為傲的飲食文化，感受這片土地和人情味的故事。

策展人黃銘彰表示：「『食飯皇帝大』不只是一句俗語，更代表著嘉義人對於「吃」的重視。我們希望透過多元的設計轉譯，讓大家不僅感受台語的美，更能體驗到嘉義飲食文化的豐沛（phong-phài）。」本屆活動內容包羅萬象，將「食」為主軸，串起圖書館說故事、職人講座、走讀體驗、演出與 Podcast 等五大系列活動，邀請民眾用味蕾品嚐嘉義的獨有滋味。

請繼續往下閱讀...

本屆抓住「飲食文化」這個嘉義人的驕傲，活動動線從平原到內山、再到海岸，把火雞肉飯、鴨肉羹、哈密瓜、柿子與阿里山烏龍，化為故事的起點。策展團隊指出，「吃」不只是味覺，更是記憶技術：每一句台語、每一道手路菜，都是家屋、廟埕、街邊攤的日常錄音檔。

第3屆嘉義台語季「食飯皇帝大 Tsiah-pn̄g hông-tè tuā」透過日常的餐桌視角，運用嘉義的家鄉味料理帶出日常的飲食文化特色。（平凡製作 studio ordinary提供）

節目設計延續第2屆主軸，擴充為「五路並進」：「囡仔古真心適：圖書館講故事」，親子可輕鬆進場，把台語變成孩子的母語肌肉；「工夫到厝：職人講故事」，從醬菜、糕餅到器物修復，學一門「台灣的手」；「庄頭的戲棚跤：搬演講故事」，在地表演者改編生活場景，讓台語在戲裡活跳跳；「故鄉起行：行讀講故事」，用腳步把地景撿回來，把味道走成路線；「空中來相會：網路講故事」，用 Podcast 讓聲音飛出去，補滿異地遊子的思鄉胃。

本屆亦加開台語相關培訓課程與國家語言圖書專區「台文冊架仔」，補齊學習資源。主辦單位強調，台語季不是語言運動的教條課，而是可入口、可漫步、可被哼唱的生活提案：用台語，做一個吃得出故鄉的人。活動詳詢「嘉義縣文化觀光局」與「平凡講台語」官臉書專頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法