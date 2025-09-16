自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 城巿散步

吃貨看這裡！嘉義台語季70+場 用「台語」吃遍「嘉常味」

2025/09/16 09:00

第3屆嘉義台語季「食飯皇帝大 Tsiah-pn̄g hông-tè tuā」主視覺由插畫家常芷與新銳設計師張翔聯手操刀。（平凡製作 studio ordinary提供）第3屆嘉義台語季「食飯皇帝大 Tsiah-pn̄g hông-tè tuā」主視覺由插畫家常芷與新銳設計師張翔聯手操刀。（平凡製作 studio ordinary提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由嘉義縣文化觀光局與創意團隊「平凡製作 studio ordinary」再度聯手打造的第三屆嘉義台語季，今年以「食飯皇帝大 Tsiah-pn̄g hông-tè tuā」為題，活動將持續舉辦到11月中旬，透過超過70場活動，帶領民眾用台語探索嘉義引以為傲的飲食文化，感受這片土地和人情味的故事。

策展人黃銘彰表示：「『食飯皇帝大』不只是一句俗語，更代表著嘉義人對於「吃」的重視。我們希望透過多元的設計轉譯，讓大家不僅感受台語的美，更能體驗到嘉義飲食文化的豐沛（phong-phài）。」本屆活動內容包羅萬象，將「食」為主軸，串起圖書館說故事、職人講座、走讀體驗、演出與 Podcast 等五大系列活動，邀請民眾用味蕾品嚐嘉義的獨有滋味。

本屆抓住「飲食文化」這個嘉義人的驕傲，活動動線從平原到內山、再到海岸，把火雞肉飯、鴨肉羹、哈密瓜、柿子與阿里山烏龍，化為故事的起點。策展團隊指出，「吃」不只是味覺，更是記憶技術：每一句台語、每一道手路菜，都是家屋、廟埕、街邊攤的日常錄音檔。

第3屆嘉義台語季「食飯皇帝大 Tsiah-pn̄g hông-tè tuā」透過日常的餐桌視角，運用嘉義的家鄉味料理帶出日常的飲食文化特色。（平凡製作 studio ordinary提供）第3屆嘉義台語季「食飯皇帝大 Tsiah-pn̄g hông-tè tuā」透過日常的餐桌視角，運用嘉義的家鄉味料理帶出日常的飲食文化特色。（平凡製作 studio ordinary提供）

節目設計延續第2屆主軸，擴充為「五路並進」：「囡仔古真心適：圖書館講故事」，親子可輕鬆進場，把台語變成孩子的母語肌肉；「工夫到厝：職人講故事」，從醬菜、糕餅到器物修復，學一門「台灣的手」；「庄頭的戲棚跤：搬演講故事」，在地表演者改編生活場景，讓台語在戲裡活跳跳；「故鄉起行：行讀講故事」，用腳步把地景撿回來，把味道走成路線；「空中來相會：網路講故事」，用 Podcast 讓聲音飛出去，補滿異地遊子的思鄉胃。

本屆亦加開台語相關培訓課程與國家語言圖書專區「台文冊架仔」，補齊學習資源。主辦單位強調，台語季不是語言運動的教條課，而是可入口、可漫步、可被哼唱的生活提案：用台語，做一個吃得出故鄉的人。活動詳詢「嘉義縣文化觀光局」與「平凡講台語」官臉書專頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應