晴時多雲

藝文 > 即時

這張「菜單」藏玄機！嘉義台語季用設計讓你「點台語」 8到99歲無痛感上手

2025/09/15 12:41

第三屆嘉義台語季節目冊以「食」為主軸，設計成餐廳常見的菜單，串起故事、展演、職人手藝、走讀體驗與 Podcast 節目。（平凡製作 studio ordinary提供）第三屆嘉義台語季節目冊以「食」為主軸，設計成餐廳常見的菜單，串起故事、展演、職人手藝、走讀體驗與 Podcast 節目。（平凡製作 studio ordinary提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由嘉義縣文化觀光局與創意團隊「平凡製作 studio ordinary」再度聯手打造的第三屆嘉義台語季，今年以「食飯皇帝大 Tsiah-pn̄g hông-tè tuā」為題，活動將持續舉辦到11月中旬，透過超過70場，把「設計」變成語言推廣的捷徑。

今年主視覺邀請插畫家常芷以餐桌視角入畫：深木色為底，搭配食材自然色，桌上是嘉義人的家常：火雞肉飯、鴨肉羹、涼菜拼盤、哈密瓜、柿子、阿里山烏龍。畫面像一封「回嘉邀請函」，把觀眾牽回味覺記憶。

平凡製作說明，視覺關鍵字是「嘉常味」：嘉義人最日常、也最值得驕傲的家常。在地風土變成色票，餐桌擺盤變成導覽地圖，觀眾一眼掃過，就知道這個城市如何把台語端上桌。今年還把節目冊直接做成「菜單」，把活動內容分門別類排成「主菜／小菜／湯品／甜點」，讓民眾像點菜一樣挑場次。設計即導覽，也讓長輩、親子、外縣市旅人更易上手。

第三屆嘉義台語季主視覺由插畫家常芷設計，帶出嘉義日常的飲食文化特色。（平凡製作 studio ordinary提供）第三屆嘉義台語季主視覺由插畫家常芷設計，帶出嘉義日常的飲食文化特色。（平凡製作 studio ordinary提供）

平凡製作創意總監、策展人黃銘彰表示：「『食飯皇帝大』不是一句虛榮，而是嘉義人對『吃』的認真。設計把語言變得可口，用看得懂、拿得走、貼得近的方式，讓大家不知不覺說出台語。」今年同時導入台語羅馬拼音（TLPA／POJ 等系統視內容選用），讓視覺與發音能一一對照；旅人即使不會說，也能先從看懂讀音開始，語言焦慮感就此消風。活動詳詢嘉義縣文化觀光局官網。

