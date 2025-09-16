自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

把台語背上街！嘉義台語季文創袋有夠潮 小吃插畫＋羅馬拼音太欠買

2025/09/16 11:02

承載台語韻律與嘉義氣息的文創帆布袋，讓台式文化在日常生活中延續傳承。（平凡製作 studio ordinary提供）承載台語韻律與嘉義氣息的文創帆布袋，讓台式文化在日常生活中延續傳承。（平凡製作 studio ordinary提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由嘉義縣文化觀光局攜手創意團隊平凡製作（studio ordinary）共同策畫的第3屆嘉義台語季將持續至11 月中旬。為了讓台語不只「好聽」也「好看」，嘉義台語季邀請曾旅居嘉義的插畫家 Beryl Wu，以藍染復育為題，創作台語繪本《阿蘭仔的藍染弄險》，以童趣視角畫出木藍種植、染料製作等工序，並推出 有聲版，由在地演員 蔡均培 配音，讓讀者跟著台語聲線，聽見手藝與風土。

平凡製作表示，「藍染是嘉義的重要工藝記憶，這次把工序寫成童話，讓孩子先愛上故事，再愛上語言與手作。繪本＝文化的第一顆糖，甜了，才會想再學。」同場推出的多功能帆布袋把嘉義在地小吃畫成圖樣，並「巧妙嵌入台語羅馬拼音」，底部加寬可滿足市場採買需求；走在巷弄裡，字母節奏與插畫圖像成為流動的語言課，背出去就是一堂街頭台語課。

平凡製作強調，語言推廣要有「帶著走的理由」：繪本給孩子、帆布袋給大人，聲音與圖像雙軌並行，讓台語的韻律在家裡、路上、菜市場，同步被看見、被聽見。活動詳詢「嘉義縣文化觀光局」與「平凡講台語」官臉書專頁。

多功能帆布袋把嘉義在地小吃畫成圖樣，成為結合台語韻律與嘉義氣息的文創帆布袋。（平凡製作 studio ordinary提供）多功能帆布袋把嘉義在地小吃畫成圖樣，成為結合台語韻律與嘉義氣息的文創帆布袋。（平凡製作 studio ordinary提供）插畫家Beryl Wu以藍染復育為題，創作台語繪本《阿蘭仔的藍染弄險》。（平凡製作 studio ordinary提供）插畫家Beryl Wu以藍染復育為題，創作台語繪本《阿蘭仔的藍染弄險》。（平凡製作 studio ordinary提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應