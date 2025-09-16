把台語背上街！嘉義台語季文創袋有夠潮 小吃插畫＋羅馬拼音太欠買

承載台語韻律與嘉義氣息的文創帆布袋，讓台式文化在日常生活中延續傳承。（平凡製作 studio ordinary提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由嘉義縣文化觀光局攜手創意團隊平凡製作（studio ordinary）共同策畫的第3屆嘉義台語季將持續至11 月中旬。為了讓台語不只「好聽」也「好看」，嘉義台語季邀請曾旅居嘉義的插畫家 Beryl Wu，以藍染復育為題，創作台語繪本《阿蘭仔的藍染弄險》，以童趣視角畫出木藍種植、染料製作等工序，並推出 有聲版，由在地演員 蔡均培 配音，讓讀者跟著台語聲線，聽見手藝與風土。

平凡製作表示，「藍染是嘉義的重要工藝記憶，這次把工序寫成童話，讓孩子先愛上故事，再愛上語言與手作。繪本＝文化的第一顆糖，甜了，才會想再學。」同場推出的多功能帆布袋把嘉義在地小吃畫成圖樣，並「巧妙嵌入台語羅馬拼音」，底部加寬可滿足市場採買需求；走在巷弄裡，字母節奏與插畫圖像成為流動的語言課，背出去就是一堂街頭台語課。

平凡製作強調，語言推廣要有「帶著走的理由」：繪本給孩子、帆布袋給大人，聲音與圖像雙軌並行，讓台語的韻律在家裡、路上、菜市場，同步被看見、被聽見。活動詳詢「嘉義縣文化觀光局」與「平凡講台語」官臉書專頁。

多功能帆布袋把嘉義在地小吃畫成圖樣，成為結合台語韻律與嘉義氣息的文創帆布袋。（平凡製作 studio ordinary提供）插畫家Beryl Wu以藍染復育為題，創作台語繪本《阿蘭仔的藍染弄險》。（平凡製作 studio ordinary提供）

