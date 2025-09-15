自由電子報
晴時多雲

藝文 > 即時

書店秒變毛小孩樂園！誠品推「汪喵趴趴Go」 貓奴狗僕快帶寶貝兒一起逛

2025/09/15 13:11

誠品書店台中園道店「汪喵趴趴Go」主題展，邀讀者帶毛孩一起逛書店。（誠品提供）誠品書店台中園道店「汪喵趴趴Go」主題展，邀讀者帶毛孩一起逛書店。（誠品提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕貓奴狗僕快集合！誠品書店台中園道店將於 9 月 19 日至 10 月 12 日推出全台唯一「毛小孩可落地」的主題企劃《汪喵趴趴Go》，邀讀者帶著寵物一起逛書店、聽講座、看展覽，打造主人與毛孩共享的親子時光。

誠品表示，活動特別規劃超過 10 場系列單元，其中最大亮點是 全台首場「喵星語導讀秀」。9月27日書店職人將帶領讀者翻讀全球首本僅以「Meow」撰寫的史詩級語錄《Meow》，現場還將比拚誰的「Meow」最有靈魂。

「喵星語導讀秀」邀讀者一同朗讀全球首本史詩級貓咪語錄《Meow》。（誠品提供）「喵星語導讀秀」邀讀者一同朗讀全球首本史詩級貓咪語錄《Meow》。（誠品提供）

同時，百萬訂閱 YouTuber「黃阿瑪的後宮生活」創作者志銘與狸貓，也將在9月21日現身分享與後宮貓咪的生活日常。專業寵物肖像工作室 DOGFACE 則於 9 月 20 日舉辦講座，教大家解鎖毛孩「最萌拍照密技」。

除了可愛，活動也強調「教育與責任」。活動期間，誠品與「浪浪別哭」合作打造浪浪認養專區，更將在9月27日舉辦「浪犬聽你讀」活動，讓小朋友在浪犬溫柔的陪伴下練習閱讀，理解愛與責任的真諦。9月28日則有「導盲犬講座」，揭露成為視障者開路天使前的訓練過程，以及與主人的日常默契。活動期間，誠品會員於園道店單筆消費滿 888 元，即可獲贈 100 元電子抵用券；滿 1,688 元再送獨家「汪喵壓克力夾」或「寵物摺疊碗」等周邊（數量有限，隨機贈送）。

誠品說明，本次書展希望從「萌寵、閱讀、教育、責任」4大角度切入，讓毛小孩不只是陪伴，也能成為推動閱讀與社會關懷的最佳夥伴。詳詢「迷誠品」網站（https://reurl.cc/vLolnL）。

百萬貓系YouTube「黃阿瑪的後宮生活」創作者志銘與狸貓，9月21日將於誠品書店台中園道店分享與後宮貓咪的相處日常。（誠品提供）百萬貓系YouTube「黃阿瑪的後宮生活」創作者志銘與狸貓，9月21日將於誠品書店台中園道店分享與後宮貓咪的相處日常。（誠品提供）

