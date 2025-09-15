自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

TFT有感節登場 音樂人與偏鄉孩子共創感動舞台

2025/09/15 16:15

為台灣而教（TFT）「有感節」將於本週末9月20日至21日在華山登場。（TFT提供）為台灣而教（TFT）「有感節」將於本週末9月20日至21日在華山登場。（TFT提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕Teach For Taiwan為台灣而教有感節」音樂活動將於本週末（9月20日至21日）在華山1914文化產業園區登場，包括陳華、傻子與白痴、麋先生MIXER、Crispy脆樂團、拍謝少年、芒果醬Mango Jump、VH、守夜人等11組音樂人演出，還邀請「真珠美人魚」配唱員Melody梁世韻與YOYO台代表香蕉哥哥，限定合體引爆全場回憶殺，打造秋日最感動的音樂盛典。

為台灣而教（TFT）「有感節」將於本週末登場，圖為表演卡司時間表。（TFT提供）為台灣而教（TFT）「有感節」將於本週末登場，圖為表演卡司時間表。（TFT提供）

TFT輪值副執行長何采桑表示，活動不僅是音樂盛會，更希望讓偏鄉孩子在舞台上被看見，建立自信，並呼籲社會持續關注教育公平議題，活動期間每日下午15時30分至晚間20時免費入場，展覽同步於9月20日至29日在華山中4B館舉辦。

何采桑表示，自前（2023）年首度舉辦，「TFT有感節」已吸引逾6萬人次參與，今年再升級，以「找出自己內心最高品質的聲音」為核心主題，規畫「孩子的舞台」與教育市集。

來自苗栗、台南、屏東、花蓮共75位小學生，將與音樂人同台獻藝，演繹包含弦樂、節令鼓、陶笛、月琴、宋江陣等在地文化元素，呈現多元共創舞台；傻子與白痴則與篤加國小弦樂團共同詮釋〈象牙舟〉，Crispy脆樂團與屏東大光國小共演〈揹上悲傷北上〉，拍謝少年結合子龍國小展現宋江陣精神，展現教育跨界的動人力量。

20日演出由屏東丹路國小「七彩同心圓」與黑旋風共唱〈走去丹路〉；公館青少年與花蓮水璉國小攜手演繹星星；傻子與白痴、麋先生MIXER、陳華及限定搭檔香蕉哥哥、Melody梁世韻則將點燃晚間高潮；21日由芒果醬、VH、守夜人、Crispy脆樂團與拍謝少年壓軸接力，帶來跨界融合的聽覺饗宴。

此外，教育市集也同步登場，共12個攤位展現在地文化與教育關懷，包含雲林興南國小「鰻魚好奇妙」、台南仙草國小「仙與泥相遇」等由孩童擔任小攤主，讓民眾透過飲品、手作與故事看見偏鄉文化之美，亦有多個教育組織共同響應。

