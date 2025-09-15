衛武營9/27推無垢舞蹈劇場《潮》 以「空緩美學」演繹生命旅程

無垢舞蹈劇場《潮》，將於9月27至28日在衛武營國家藝術文化中心登場。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕德法公共電視台ARTE譽為世界八大當代編舞家之一林麗珍帶領無垢舞蹈劇場30年鉅獻《潮》，將於9月27至28日在衛武營國家藝術文化中心登場，以「空緩美學」特色，演繹神靈白鳥與鷹族之子Samo靈魂歷經劫難與輪迴重逢，圓滿原先禁忌之戀的遺憾，以潮起潮落呈現悲歡聚散的生命旅程，邀請觀眾一起感受舞蹈藝術最純粹的感動。

無垢舞蹈劇場《潮》演繹神靈白鳥與鷹族之子Samo靈魂歷經劫難與輪迴重逢。（衛武營提供）

衛武營表示，《潮》為林麗珍繼天地人三部曲《醮》、《花神祭》、《觀》最終章，回首並再續生命循環與情感輪迴的主題，以「潮起，潮落，釋放後再開始。靈魂歷經劫難與輪迴，愛，不曾改變」為核心，探討永恆的生命主題，將《觀》留下的遺憾，有了圓滿的梳理。

林麗珍舞蹈作品以緩行獨特身體語彙、簡約雕琢視覺意象，和對生命宇宙觀探索聞名。（衛武營提供）

白鳥與鷹族Samo故事觸及禁忌之愛、犧牲與堅韌等普世人性原型，引發廣泛共鳴。鷹族Samo愛上神靈白鳥，使得白鳥沉封冰川，白鳥奮力掙脫禁錮，回到與Samo相遇的白河，洶湧如潮的情愫，在舞台上千匹白絲帛鋪展的冰封江川，隔閡與試煉終究破除。潮水起落隱喻生命不斷逝去與重返，以及靈魂最終歸宿。

《潮》由林麗珍擔綱編舞與造型視覺設計，展現無垢舞蹈劇場獨樹一幟純淨美學，首席女舞者吳明璟在舞團超過20年，與新生代首席男舞者李亙卬分飾白鳥與Samo角色，並邀請金曲歌后許景淳擔任祖靈吟唱，由吳宗憲、賀毅明、蕭盈等3位傑出音樂家現場演奏。

值得一提的是，林麗珍以「空緩美學」揚名國際，舞蹈作品以緩行獨特身體語彙、簡約雕琢視覺意象，和對生命宇宙觀探索聞名，包含靜、定、鬆、沈、緩、勁等多層次身體哲學，體現在舞者緩行步履中，讓表演充滿內斂張力，開創獨特東方身體美學語彙。

