巨型「燈燈國王」帶15隻萌偶降臨高雄 免費演出「限定場」加碼送小禮物
《燈怪》以「海洋與陸地共生」為背景，描繪瓜族與燈怪世代守護的故事。（紙風車提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕由紙風車劇團與客家委員會合作的親子劇《燈怪》，9月19日至21日於高雄市文化中心圓形廣場演出，3層樓高的「燈燈國王」將領軍 15 隻萌偶角色現身舞台，帶觀眾闖進燈怪宇宙。這位「燈燈國王」身高8公尺、長達11公尺，內含5千多個手工機械零件，能噴氣、張嘴、展翅、眨眼，甚至和觀眾互動，堪稱全場最吸睛的巨獸偶像。
紙風車表示，《燈怪》籌備近2年，以「海洋與陸地共生」為背景，描繪瓜族與燈怪世代守護的故事。特別的是，高雄場不只看戲，現場還安排「會唱就有獎」的互動暖場活動。小朋友只要完整唱出一首客家歌，就能抱走「燈怪阿爸布偶」；唱幾句也能拿到專屬貼紙。官方還貼心提醒，家長可先帶孩子在客委會 YouTube 頻道學唱主題曲〈瓜瓜歌〉，到現場再大聲合唱。
紙風車更宣布，9月19日場次更將加碼 100 份限定小禮，送給現場觀眾。全場演出免費入座，週末親子必排。
《燈怪》以「海洋與陸地共生」為背景，描繪瓜族與燈怪世代守護的故事。（紙風車提供）
