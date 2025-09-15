自由電子報
藝文 > 即時

莫辛斯基版《弄臣》致敬費里尼 「飛雅特小車」、「狗仔隊」都現身

2025/09/15 18:53

歌劇《弄臣》將場景從中世紀宮廷，搬到1960年代紙醉金迷的羅馬，向義大利電影大師費里尼的經典電影《生活的甜蜜》致敬。（NTT提供）歌劇《弄臣》將場景從中世紀宮廷，搬到1960年代紙醉金迷的羅馬，向義大利電影大師費里尼的經典電影《生活的甜蜜》致敬。（NTT提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台中國家歌劇院推出的「2025遇見巨人」系列，將以威爾第歌劇《弄臣》揭開序幕，將於10月2日至5日在大劇院盛大登場。本次演出版本為已故澳洲名導伊萊亞・莫辛斯基於1991年為澳洲歌劇院打造的經典版本，由沃里克・達德羅執導。

此齣《弄臣》與眾不同，將場景從中世紀宮廷，搬到1960年代紙醉金迷的羅馬，向義大利電影大師費里尼的經典電影《生活的甜蜜》致敬。

《弄臣》執行導演沃里克・達德羅今（15）日於記者會上表示，這版製作靈感來自《生活的甜蜜》，透過令人驚豔的舞台設計，將觀眾帶回那個二戰後充滿頹靡與華麗的時代。從弄臣狹小的更衣室，對比公爵華麗宮殿的舞廳，莫辛斯基成功捕捉了當時富人和名流的荒淫無度，同時細膩刻畫底層人物的悲劇，讓觀眾更容易理解這個橫跨世紀的故事。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗（前排中）、指揮張尹芳（前排左4）與國內外聲樂家於記者會上齊聚合影。（康志豪攝、NTT提供）台中國家歌劇院藝術總監邱瑗（前排中）、指揮張尹芳（前排左4）與國內外聲樂家於記者會上齊聚合影。（康志豪攝、NTT提供）

《生活的甜蜜》中，記者馬切洛穿梭於羅馬名流圈，追逐名人八卦，甚至催生了「狗仔隊（paparazzi）」一詞。這齣《弄臣》也致敬這部電影，將許多經典元素搬上歌劇舞台。弄臣的女兒吉爾達一出場就拿著小報，公爵夫人的侍童則扮成記者，不停探問公爵下落。舞台上甚至還出現當時流行的國民車「飛雅特500」，呼應電影中熱鬧的羅馬街景，讓觀眾在欣賞古典歌劇的同時，彷彿置身於一場精彩的復古電影。

台中歌劇院藝術總監邱瑗提到，經典要結合時代意義，才能讓一個世紀前的社會議題，有了今日可以同理的價值觀。導演莫辛斯基將時空挪移到二戰後的義大利，奢靡的上流生活搭上黑手黨背景，使得故事中荒淫無道與兇殺暴力的脈絡更為清晰，也讓這部經典歌劇在現代語境下，依然充滿強大的諷刺性與戲劇張力。

