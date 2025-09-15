聲樂家太拚了！男中音陳翰威挑戰「早了15年的角色」 還要撐拐杖飆高音！

義大利男中音荷西．卡爾博曾於多齣威爾第歌劇擔任要角，他自詡現在聲音的成熟度是詮釋「弄臣」一角的最佳時機。（康志豪攝，NTT提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台中國家歌劇院「2025遇見巨人」系列，將以威爾第歌劇《弄臣》揭開序幕，於10月2日至5日在大劇院登場。本次演出版本為已故澳洲名導伊萊亞・莫辛斯基於1991年為澳洲歌劇院打造的經典版本，由沃里克・達德羅執導。除了獨特的舞台設計，這次的演員陣容更是強強聯手，由多位國內外知名聲樂家組成雙卡司，讓觀眾一次欣賞到不同風格的精采詮釋。

此次演出《弄臣》主要角色以雙卡司呈現。10月2日、10月4日場次，「弄臣」由當代最受矚目男中音之一的塞荷西，卡爾博擔綱。他被譽為當代最受矚目男中音之一，但他也坦承，飾演這個角色有兩大挑戰：聲音與身體。他直到47歲才首次扮演弄臣，因為聲音的厚度會隨著年齡增加，他認為目前58歲才是最剛好的時機。另一個挑戰則是身體，這次製作的弄臣需拄著兩根拐杖，並演出脊椎側彎的狀態，「聲音的挑戰還沒有身體的挑戰大」。

請繼續往下閱讀...

台灣男中音陳威翰（左）與日本女高音宮地江奈於記者會中演唱〈每週日在教堂我對上帝祈禱〉，展現2人聲音特色。（康志豪攝，NTT提供）

台灣男中音陳翰威，將在10月3日、10月5日場次飾演「弄臣」。年僅33歲的他坦言，這是一個極具指標性的角色，他早了15年就挑戰，壓力不小。他認為最大的挑戰是「從第一幕到最後一幕，所有情緒與聲音轉換的搭配最難」，但他也從這段歷程中，向每一個前輩學習到很多。

至於「弄臣」的女兒「吉爾達」，則由兩位傑出的女高音擔任。澳洲歌劇界最傑出女高音之一的史黛西・阿洛姆，與被譽為「同世代最具潛力的藝術家之一」的日本女高音宮地江奈分別擔綱。宮地江奈表示，吉爾達的內心旅程就像所有青少年一樣，從一個被保護好的家庭，開始尋找牆外的世界，最終為愛犧牲自己。她希望觀眾能支持吉爾達這份純粹、專一的心意。

另外，兩位「公爵」則分別由台灣男高音黃亞中與澳洲著名男高音羅莎里奧・拉・斯賓納飾演。這場《弄臣》的雙卡司陣容，不僅讓觀眾能在不同場次看到多樣的表演風格，也展現了歌劇院致力於培養國內外優秀聲樂家的決心。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法