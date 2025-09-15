自由電子報
藝文 > 即時

這場《弄臣》從「飛雅特小車」到「八卦小報」帶你秒懂60年代羅馬

2025/09/15 19:02

2025 NTT遇見巨人—威爾第歌劇《弄臣》執行導演沃里克．達德羅分享，劇中所有角色各有肢體與聲音表現細節，一步步建構起這個製作版本的獨到之處 。（康志豪攝，NTT提供）2025 NTT遇見巨人—威爾第歌劇《弄臣》執行導演沃里克．達德羅分享，劇中所有角色各有肢體與聲音表現細節，一步步建構起這個製作版本的獨到之處 。（康志豪攝，NTT提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台中國家歌劇院「2025遇見巨人」系列，將以威爾第歌劇《弄臣》揭開序幕，於10月2日至5日在大劇院登場。本次演出版本為已故澳洲名導伊萊亞・莫辛斯基於1991年為澳洲歌劇院打造的經典版本，由沃里克・達德羅執導。如果你是第一次看歌劇，或者對《弄臣》只停留在耳熟能詳的經典歌曲《女人善變》，這篇報導絕對能幫助你輕鬆入門，看懂這部經典歌劇的獨特之處。

《弄臣》執行導演沃里克・達德羅表示，為了讓現代觀眾更容易產生共鳴，這版製作致敬義大利電影大師費里尼的《生活的甜蜜》，將時空背景搬到1960年代的羅馬，並在舞台上埋下許多「彩蛋」。他建議觀眾可以從以下幾３個細節，跟著導演的眼光欣賞這部作品：

台灣男高音黃亞中，特別受邀回臺參與此製作，飾演風流的曼托瓦公爵 。（康志豪攝，NTT提供）台灣男高音黃亞中，特別受邀回臺參與此製作，飾演風流的曼托瓦公爵 。（康志豪攝，NTT提供）

首先，觀察舞台上與現實生活融合的細節。例如，舞台上出現的當時流行國民車「飛雅特500」，以及弄臣女兒吉爾達手上拿著的八卦小報，都忠實還原了1960年代的羅馬街景，讓觀眾更能融入故事氛圍。其次，觀察演員的細微動作。導演特別強調，飾演吉爾達的兩位女高音，將用動作細膩地呈現這個角色如何從天真浪漫的青少女，逐漸成長為一個想要表達、追求自己想法的成熟女性。

最後，從角色的內心轉變來欣賞。這次飾演吉爾達的日本女高音宮地江奈認為，吉爾達在弄臣的保護下成長，對外界一無所知，天真的性格也更顯脆弱。當她認識公爵、陷入愛河時，彷彿看到了一束充滿希望的光。即使遭到背叛，她依然願意犧牲自己，堅持這份純粹、專一的心意。宮地江奈希望觀眾能支持吉爾達的選擇，看見她從單純女孩到勇敢女性的轉變。

藝術總監邱瑗表示，經典要結合時代意義，才能讓一個世紀前的社會議題，有了今日可以同理的價值觀。這部《弄臣》將黑手黨、上流社會的奢靡與底層人物的悲劇巧妙結合，讓故事的脈絡更為清晰，也讓第一次接觸歌劇的觀眾，能輕鬆走進威爾第的音樂世界。

飾演曼托瓦公爵的男高音羅莎里奧．拉．斯賓納於記者會中分享，公爵是一個集合了複雜人性的高難度角色，大家對他又愛又恨。（康志豪攝，NTT提供）飾演曼托瓦公爵的男高音羅莎里奧．拉．斯賓納於記者會中分享，公爵是一個集合了複雜人性的高難度角色，大家對他又愛又恨。（康志豪攝，NTT提供）

