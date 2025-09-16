自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

赤足踏上芒草星光大道 司馬庫斯孩童歡喜分享《那是土地的光》（影音）

2025/09/16 14:11

新竹縣司馬庫斯歌謠隊（Qalang Smangus）日前發表首張兒童泰雅歌謠專輯《那是土地的光》。（記者黃美珠攝）新竹縣司馬庫斯歌謠隊（Qalang Smangus）日前發表首張兒童泰雅歌謠專輯《那是土地的光》。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣司馬庫斯歌謠隊（Qalang Smangus）日前發表首張兒童泰雅歌謠專輯《那是土地的光》，司馬庫斯、馬里光等泰雅部落長老看著眼前40幾張稚嫩面孔，經由上帝所賦予的美好歌喉，流利唱出祖先傳下的語言和文化，個個感動不負所有努力；座上賓、馬里光頭目尤命．哈勇也忍不住拿起手機錄下這歷史性的一刻。

背對鏡頭的馬里光頭目尤命．哈勇，拿著手機錄下眼前40多名稚嫩孩童用族語傳唱歌謠的感動瞬間。（記者黃美珠攝）背對鏡頭的馬里光頭目尤命．哈勇，拿著手機錄下眼前40多名稚嫩孩童用族語傳唱歌謠的感動瞬間。（記者黃美珠攝）

紀念小米酒、搭配童詩、童畫、以及童言童語，司馬庫斯部落的首張泰雅兒童歌謠專輯正式問世。（記者黃美珠攝）紀念小米酒、搭配童詩、童畫、以及童言童語，司馬庫斯部落的首張泰雅兒童歌謠專輯正式問世。（記者黃美珠攝）

這張專輯源自司馬庫斯教保中心為幼兒設計的教學課程，他們把課程內容轉化成歌謠，深化學齡前幼兒跟學童印象，由師母莎韻．尤命（Sayun Yumin）引導孩童共同創作，再注入泰雅文化與信仰。收錄的7首歌謠：編織歌、香菇歌、光歌、水歌、主禱文、上學歌、泰雅的孩子，主題鮮明且都是他們最愛哼唱的旋律。

司馬庫斯教保中心師母莎韻．尤命，是催生首張兒童泰雅歌謠專輯《 那是土地的光》的靈魂人物。（記者黃美珠攝）司馬庫斯教保中心師母莎韻．尤命，是催生首張兒童泰雅歌謠專輯《 那是土地的光》的靈魂人物。（記者黃美珠攝）

首先誕生的「香菇歌」，組合了孩子們用泰雅語描述的香菇外型、生長環境，以及老師引領認識的：部落族人如何用心栽種、對大自然的讚嘆等。主題曲「光歌」採泰雅、華語雙語創作，集結孩子們在課堂上「唱」出的各種光特性再微調而成。

這張專輯從錄音、壓製CD、拍MV等，部落自籌180萬完成，在風潮音樂、誠品線上、博客來、五大唱片都能買得到，所得將轉為部落教育基金。

在強燈照射下，司馬庫斯歌謠隊開心踏上芒草舖成的「星光大道」，準備閃亮登台高歌自己創作的泰雅兒童歌謠。（記者黃美珠攝）在強燈照射下，司馬庫斯歌謠隊開心踏上芒草舖成的「星光大道」，準備閃亮登台高歌自己創作的泰雅兒童歌謠。（記者黃美珠攝）

司馬庫斯部落的孩童們踏上芒草舖成的「星光大道」，個個登台化身成一顆顆閃亮的「小星星」。（記者黃美珠攝）司馬庫斯部落的孩童們踏上芒草舖成的「星光大道」，個個登台化身成一顆顆閃亮的「小星星」。（記者黃美珠攝）

司馬庫斯部落的孩童們踏上用芒草舖成的「星光大道」，接受夾道相迎的來客注目禮，準備登台獻唱「香菇歌」和「光歌」。（記者黃美珠攝）司馬庫斯部落的孩童們踏上用芒草舖成的「星光大道」，接受夾道相迎的來客注目禮，準備登台獻唱「香菇歌」和「光歌」。（記者黃美珠攝）

司馬庫斯部落頭目馬賽．穌隆（左）在他們首張兒童泰雅歌謠專輯發表會，透過長老優繞．伊將（右）表達對各界關懷的感謝和祝福。（記者黃美珠攝）司馬庫斯部落頭目馬賽．穌隆（左）在他們首張兒童泰雅歌謠專輯發表會，透過長老優繞．伊將（右）表達對各界關懷的感謝和祝福。（記者黃美珠攝）

數百名司庫遊客，爭相拿起手機搶拍、搶錄司馬庫斯歌謠隊的演出。（記者黃美珠攝）數百名司庫遊客，爭相拿起手機搶拍、搶錄司馬庫斯歌謠隊的演出。（記者黃美珠攝）

上週六晚，新光國小司庫分班學童與司庫教保中心幼兒共46人，赤腳踏上芒草做成的星光大道，在數百名來客前歡樂地分享他們的創作成果，每個人瞬間都成了璀璨的「小星星」。有人初練唱時還是個包著尿布的小幼兒，登台時已脫離尿布，迎來生命中民族自信的初洗禮。

繼2016年9月底司馬庫斯首度發表成人同名紀念專輯後，如今第2次推出部落「原」聲，但改由兒童創作歌謠挑大梁盡情展現。（記者黃美珠攝）繼2016年9月底司馬庫斯首度發表成人同名紀念專輯後，如今第2次推出部落「原」聲，但改由兒童創作歌謠挑大梁盡情展現。（記者黃美珠攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應