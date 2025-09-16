赤足踏上芒草星光大道 司馬庫斯孩童歡喜分享《那是土地的光》（影音）

新竹縣司馬庫斯歌謠隊（Qalang Smangus）日前發表首張兒童泰雅歌謠專輯《那是土地的光》。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣司馬庫斯歌謠隊（Qalang Smangus）日前發表首張兒童泰雅歌謠專輯《那是土地的光》，司馬庫斯、馬里光等泰雅部落長老看著眼前40幾張稚嫩面孔，經由上帝所賦予的美好歌喉，流利唱出祖先傳下的語言和文化，個個感動不負所有努力；座上賓、馬里光頭目尤命．哈勇也忍不住拿起手機錄下這歷史性的一刻。

背對鏡頭的馬里光頭目尤命．哈勇，拿著手機錄下眼前40多名稚嫩孩童用族語傳唱歌謠的感動瞬間。（記者黃美珠攝）

紀念小米酒、搭配童詩、童畫、以及童言童語，司馬庫斯部落的首張泰雅兒童歌謠專輯正式問世。（記者黃美珠攝）

這張專輯源自司馬庫斯教保中心為幼兒設計的教學課程，他們把課程內容轉化成歌謠，深化學齡前幼兒跟學童印象，由師母莎韻．尤命（Sayun Yumin）引導孩童共同創作，再注入泰雅文化與信仰。收錄的7首歌謠：編織歌、香菇歌、光歌、水歌、主禱文、上學歌、泰雅的孩子，主題鮮明且都是他們最愛哼唱的旋律。

司馬庫斯教保中心師母莎韻．尤命，是催生首張兒童泰雅歌謠專輯《 那是土地的光》的靈魂人物。（記者黃美珠攝）

首先誕生的「香菇歌」，組合了孩子們用泰雅語描述的香菇外型、生長環境，以及老師引領認識的：部落族人如何用心栽種、對大自然的讚嘆等。主題曲「光歌」採泰雅、華語雙語創作，集結孩子們在課堂上「唱」出的各種光特性再微調而成。

這張專輯從錄音、壓製CD、拍MV等，部落自籌180萬完成，在風潮音樂、誠品線上、博客來、五大唱片都能買得到，所得將轉為部落教育基金。

在強燈照射下，司馬庫斯歌謠隊開心踏上芒草舖成的「星光大道」，準備閃亮登台高歌自己創作的泰雅兒童歌謠。（記者黃美珠攝）

司馬庫斯部落的孩童們踏上芒草舖成的「星光大道」，個個登台化身成一顆顆閃亮的「小星星」。（記者黃美珠攝）

司馬庫斯部落的孩童們踏上用芒草舖成的「星光大道」，接受夾道相迎的來客注目禮，準備登台獻唱「香菇歌」和「光歌」。（記者黃美珠攝）

司馬庫斯部落頭目馬賽．穌隆（左）在他們首張兒童泰雅歌謠專輯發表會，透過長老優繞．伊將（右）表達對各界關懷的感謝和祝福。（記者黃美珠攝）

數百名司庫遊客，爭相拿起手機搶拍、搶錄司馬庫斯歌謠隊的演出。（記者黃美珠攝）

上週六晚，新光國小司庫分班學童與司庫教保中心幼兒共46人，赤腳踏上芒草做成的星光大道，在數百名來客前歡樂地分享他們的創作成果，每個人瞬間都成了璀璨的「小星星」。有人初練唱時還是個包著尿布的小幼兒，登台時已脫離尿布，迎來生命中民族自信的初洗禮。

繼2016年9月底司馬庫斯首度發表成人同名紀念專輯後，如今第2次推出部落「原」聲，但改由兒童創作歌謠挑大梁盡情展現。（記者黃美珠攝）

