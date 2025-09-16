自由電子報
台南人心碎 「醉仙閣」風華剛露臉 又被遮起來（影音）

2025/09/16 14:20

位於南市中西區中正路與西門路口「醉仙閣」舊建築現況。（記者洪瑞琴攝）位於南市中西區中正路與西門路口「醉仙閣」舊建築現況。（記者洪瑞琴攝）

原「醉仙閣」今年5月卸除廣告看板時的外貌。（記者洪瑞琴攝）原「醉仙閣」今年5月卸除廣告看板時的外貌。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南中西區私人老屋修復熱潮再起，繼中正路逾90歲的五福商店、信義街硓（石古）石百年黃宅重現風華後，中正路與西門路口的歷史建築「醉仙閣」也曾在廣告招牌卸下時，短暫展露昔日華麗立面，引發外界期待。只是，如今又將被大型招牌遮蔽！

信義街硓（石古）石百年黃宅重現風華。（記者洪瑞琴攝）信義街硓（石古）石百年黃宅重現風華。（記者洪瑞琴攝）

「醉仙閣」建於日治時期，與林百貨、銀座通同樣具時代特色，地處三角窗位置，長年為招牌遮蔽。前租戶未續承租，廣告拆除後，華麗立面才首度完整曝光，文化界呼籲抓緊時機修復，成為歷史街區亮點。

建物所有權屬台南市商業總會。理事長宋俊明表示，正進行內部結構補強，確保安全，但無力再負擔外觀修復費用。由於商會是公益性社團，非營利組織，資金籌措不易，再加上中小企業受台美關稅衝擊，募款困難重重。他強調仍會珍惜老建築，不會敲除一磚一瓦，但目前只能以大型招牌遮掩立面，招租以增加收入，也希望政府能夠全額補助或提高補助，以減輕負擔。

文化局則指出，醉仙閣立面結構受損，八角窗、陽台及山牆多已變動。市府已完成調查與規畫設計，估計修復需1300萬元，原擬分今、明兩年度執行，並依「歷史街區振興委員會」決議補助一半經費。但商業會於7月來文表示無法自籌650萬元，只能暫時以大型招牌遮蔽外觀招商。此外，商會為節省經費，曾提出以現代磚替代溝面磚修復立面，與補助整修原意相違背，最終補助案撤回。未來若商會籌足經費提出申請，市府會再送審並編列預算。

信義街硓（石古）石百年黃宅重現風華。（記者洪瑞琴攝）信義街硓（石古）石百年黃宅重現風華。（記者洪瑞琴攝）

對比五福商店在政府挹注1900萬元修復後（總金額約3100萬元，餘由屋主自籌），引進香水品牌 Le Labo 與銀月書店，成為文化新據點；黃宅則由義昌文教基金會斥資自修，保留五條港記憶，轉型建築美術館。相較之下，「醉仙閣」能否重現末廣町榮景，仍是未知數。

