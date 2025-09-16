自由電子報
晴時多雲

藝文 > 即時

高美館《我們擠得下嗎？》 探看台灣當代藝術圈的年代切片

2025/09/16 09:02

高雄市立美術館創作論壇推出《我們擠得下嗎？》展，探看台灣當代藝術圈的年代切片。（圖由高美館提供）高雄市立美術館創作論壇推出《我們擠得下嗎？》展，探看台灣當代藝術圈的年代切片。（圖由高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館創作論壇即日起推出《我們擠得下嗎？》展，從對當代藝術群體「蘆筍工作室」的深度觀察出發，探看台灣當代藝術圈的年代切片，呈現一個年輕藝術家群體從相聚、對話到協作的完整生態樣貌。

高美館《我們擠得下嗎？》展呈現一個年輕藝術家群體從相聚、對話到協作的完整生態樣貌。（圖由高美館提供）高美館《我們擠得下嗎？》展呈現一個年輕藝術家群體從相聚、對話到協作的完整生態樣貌。（圖由高美館提供）

高美館館長顏名宏表示，創作論壇徵件計畫以推動藝術家交流與創新思維為宗旨，在快速變化的時代中，持續推出富有時代精神的當代藝術展覽，此次展出的《我們擠得下嗎？》由策展人施雅恬策劃，為2022年入選提案，經過3年的醞釀，以更成熟完整的狀態與觀眾見面。

相較過去提案多聚焦在梳理藝術家個人創作脈絡，此次則以藝術家群體為主軸，提供了觀看當代藝術的嶄新視角。施雅恬表示，此展源自於對人、物件與環境之間如何建立關係與連結的好奇，鎖定年輕藝術家群體「蘆筍工作室」作為研究合作對象，紀錄12位藝術家基於共同的跨國求學背景，2021年於台北南港區邊陲地帶成立工作室至今的發展歷程。

她說，研究過程中，不乏以遊戲問答深入觀察、蒐集藝術家們的日常，從工作室內的閒聊內容、空間物件的配置邏輯、彼此創作的即時回饋等，這些看似平淡無奇日常片段，實則反映出藝術家群體內部的互動模式與創作影響網絡，成為解讀當代藝術生態的重要線索。

高美館表示，除展出11組藝術家作品，展覽檔案區以「藝術家集體是什麼？」、「藝術家集體如何影響彼此創作？」、「藝術家的工作室」3種內容，循序漸進呈現蘆筍工作室的多種面向與運作機制，從一開始對群體的歸屬認同與回應，到互動交流與協作，最後則依此為起點，發展出不同藝術平台，呈現藝術家們在創作道路上彼此合作成長，觀眾可循著照片、錄音帶等豐富檔案，探索這具有「烏托邦」色彩的藝術空間場域。

《我們擠得下嗎？》將在高美館4樓展覽室展至12月28日，更多展覽資訊請鎖定高美館網站，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

