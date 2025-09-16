自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

孩子抱著繪本看世界！台法文化工作坊開啟「圖像外交」新篇章

2025/09/16 12:59

法國國家兒童文學中心教育推廣部負責人貝貢齊（Agnès_Bergonzi）擔任2025臺法文化工作坊首場與談人，分享法國近幾年繪本發展趨勢及類型的變化。（文化部提供）法國國家兒童文學中心教育推廣部負責人貝貢齊（Agnès_Bergonzi）擔任2025臺法文化工作坊首場與談人，分享法國近幾年繪本發展趨勢及類型的變化。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕童書繪本不只是孩子的讀物，也能是一個國家如何透過文字與圖像，傳遞文化與記憶的重要媒介。文化部主辦的「2025台法文化工作坊」今（16）、明（17）日以「繪本寶島」為題，在國立台灣文學館台灣文學糧倉與文學館本館接力登場，邀請法國重量級繪本專家與台灣插畫家、研究者面對面交流，聚焦國際兒童繪本的趨勢、閱讀推廣與創作者養成。

文化部政務次長王時思表示，今年台法工作坊以「繪本」為主題，除了期盼集結臺法專家學者，探討國際兒童繪本的發展趨勢，也希望協助文化部在繪本及圖文書等各項培育計畫，更有效地對接國際市場。（文化部提供）文化部政務次長王時思表示，今年台法工作坊以「繪本」為主題，除了期盼集結臺法專家學者，探討國際兒童繪本的發展趨勢，也希望協助文化部在繪本及圖文書等各項培育計畫，更有效地對接國際市場。（文化部提供）

與會嘉賓包括法國國家兒童文學中心教育推廣部負責人安妮斯．貝貢齊、巴黎高等裝飾藝術學院教授凱蒂．庫柏力、金剛獎協會負責人卡琳娜．博耶爾，以及葛雷納出版社版權經理奇亞拉．里納迪。台灣則有資深繪本研究者徐素霞、版權經紀人高郁茗、兒童文學推廣者謝鴻文與插畫家林廉恩、鄭元欽等人齊聚，共同拆解作品、分享經驗，讓台法對話更緊密。

文化部政務次長王時思在致詞中指出，今年特別選擇「繪本」作為主題，是希望透過跨國交流，讓台灣繪本產業與國際接軌。他強調，繪本不僅是孩子學習的橋梁，也是文化傳遞的重要載體。「希望孩子能從繪本獲得自信、多元與自由的素養，帶著這樣的能量走向世界，甚至引導世界。」

光磊國際版權公司資深童書版權經紀人高郁茗以今（2025）年第49屆金鼎獎兒童及少年圖書／圖書插畫類得獎作品，剖析台灣兒童繪本的創作題材及主題性。（文化部提供）光磊國際版權公司資深童書版權經紀人高郁茗以今（2025）年第49屆金鼎獎兒童及少年圖書／圖書插畫類得獎作品，剖析台灣兒童繪本的創作題材及主題性。（文化部提供）

王時思也提到，法國是世界文化的重要窗口，兒童繪本市場成熟，影響力遍及全球。透過這次合作，期盼能把台灣繪本推向國際，提升能見度，也讓外國出版社、學者更理解台灣文化。

台法文化工作坊前身為 1995 年創立的「馬樂侯文化管理研討會」，由法國文化部、法國在台協會與當時的文建會共同推動，近年轉型為更貼近實務的小型工作坊。今年以繪本為核心，不僅探討創作如何回應國際市場，也聚焦插畫家養成、閱讀推廣策略，讓專業與第一線能量相互連結。

活動現場除論壇外，還規劃小組作品研析，邀請台灣新銳創作者帶來原稿與法國專家討論，現場互動熱烈。有學員表示，第一次能把自己作品與國際專業直接對話，收穫遠超過課堂學習。

文化部期望藉由法國的經驗，讓台灣繪本創作者不僅站穩國內市場，也能瞄準國際行銷。未來將結合「繪本及圖文書創作新秀獎勵」等計畫，全面提升台灣兒童閱讀資源，為新世代鋪設更寬廣的文化道路。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應