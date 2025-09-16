孩子抱著繪本看世界！台法文化工作坊開啟「圖像外交」新篇章

法國國家兒童文學中心教育推廣部負責人貝貢齊（Agnès_Bergonzi）擔任2025臺法文化工作坊首場與談人，分享法國近幾年繪本發展趨勢及類型的變化。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕童書繪本不只是孩子的讀物，也能是一個國家如何透過文字與圖像，傳遞文化與記憶的重要媒介。文化部主辦的「2025台法文化工作坊」今（16）、明（17）日以「繪本寶島」為題，在國立台灣文學館台灣文學糧倉與文學館本館接力登場，邀請法國重量級繪本專家與台灣插畫家、研究者面對面交流，聚焦國際兒童繪本的趨勢、閱讀推廣與創作者養成。

文化部政務次長王時思表示，今年台法工作坊以「繪本」為主題，除了期盼集結臺法專家學者，探討國際兒童繪本的發展趨勢，也希望協助文化部在繪本及圖文書等各項培育計畫，更有效地對接國際市場。（文化部提供）

與會嘉賓包括法國國家兒童文學中心教育推廣部負責人安妮斯．貝貢齊、巴黎高等裝飾藝術學院教授凱蒂．庫柏力、金剛獎協會負責人卡琳娜．博耶爾，以及葛雷納出版社版權經理奇亞拉．里納迪。台灣則有資深繪本研究者徐素霞、版權經紀人高郁茗、兒童文學推廣者謝鴻文與插畫家林廉恩、鄭元欽等人齊聚，共同拆解作品、分享經驗，讓台法對話更緊密。

文化部政務次長王時思在致詞中指出，今年特別選擇「繪本」作為主題，是希望透過跨國交流，讓台灣繪本產業與國際接軌。他強調，繪本不僅是孩子學習的橋梁，也是文化傳遞的重要載體。「希望孩子能從繪本獲得自信、多元與自由的素養，帶著這樣的能量走向世界，甚至引導世界。」

光磊國際版權公司資深童書版權經紀人高郁茗以今（2025）年第49屆金鼎獎兒童及少年圖書／圖書插畫類得獎作品，剖析台灣兒童繪本的創作題材及主題性。（文化部提供）

王時思也提到，法國是世界文化的重要窗口，兒童繪本市場成熟，影響力遍及全球。透過這次合作，期盼能把台灣繪本推向國際，提升能見度，也讓外國出版社、學者更理解台灣文化。

台法文化工作坊前身為 1995 年創立的「馬樂侯文化管理研討會」，由法國文化部、法國在台協會與當時的文建會共同推動，近年轉型為更貼近實務的小型工作坊。今年以繪本為核心，不僅探討創作如何回應國際市場，也聚焦插畫家養成、閱讀推廣策略，讓專業與第一線能量相互連結。

活動現場除論壇外，還規劃小組作品研析，邀請台灣新銳創作者帶來原稿與法國專家討論，現場互動熱烈。有學員表示，第一次能把自己作品與國際專業直接對話，收穫遠超過課堂學習。

文化部期望藉由法國的經驗，讓台灣繪本創作者不僅站穩國內市場，也能瞄準國際行銷。未來將結合「繪本及圖文書創作新秀獎勵」等計畫，全面提升台灣兒童閱讀資源，為新世代鋪設更寬廣的文化道路。

