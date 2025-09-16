台灣「島嶼之聲」揚威歐洲 竹縣客家八音銅響將登維也納金廳（影音）

新竹縣長楊文科明晚將率縣內3大傑出演藝團隊以「島嶼之聲．八音銅響」之名，前往奧地利、斯洛伐克參加「2025歐洲台灣文化年」，並將以客家八音結合銅管樂器公開演出3場，宣揚台灣島嶼之聲和客家八音文化。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科明晚將率縣內3大傑出演藝團隊以「島嶼之聲．八音銅響」之名，前往奧地利、斯洛伐克參加「2025歐洲台灣文化年」，並以客家八音結合銅管樂器公開演出3場，宣揚台灣島嶼之聲和客家八音文化。其中首場在新埔子弟、我國駐奧地利代表劉玄詠協助下，更將登上全球音樂人夢幻舞台——維也納金色大廳，今天搶先對外宣傳造勢，號召全國民眾一起力挺。

新竹縣長楊文科非常驕傲自己可以復振客家八音，帶領傑出演藝團隊登上維也納的金色大廳。（記者黃美珠攝）

田屋北管八音團（由前排依序往後）、新竹北埔八音團、銅好重奏團BRASSMEN將攜手在歐洲，讓「八音銅響」揚威。（記者黃美珠攝）

縣長楊文科說，客家八音跟客家族群的傳統生活密不可分，能登上國際音樂舞台非常難得。這次赴歐的縣內3大傑出演藝團隊是：田屋北管八音團、新竹北埔八音團以及銅好重奏團BRASSMEN，3場演出分別是：19日在維也納金廳、20日奧地利科爾新堡市政廳、以及23日斯洛伐克齊希宮。

田屋北管八音團團長田文光本身就是客家八音的無形文化資產保存者。（記者黃美珠攝）

他說，田屋北管八音是新竹縣認定無形文化資產「客家八音」的保存團體，曾獲2023年客委會藝術文化類的「全球客家貢獻獎」。團長田文光更曾獲「全球中華文化藝術薪傳獎」，也是無形文化資產「客家八音」的保存者。整個團隊在客家八音的傳承、教學以及年輕化發展上都很具代表性。

至於新竹北埔八音團致力保存傳統曲目，也走入社區與校園培育新一代人才。銅好重奏團BRASSMEN則是群專業的銅管演奏家，不僅展現銅管樂器的多樣音色，也持續尋求跨界合作，這次和前述2個客家八音團搭檔，共同推出改編自北管戲《新三進宮》的音樂會版本，彰顯傳統八音跟現代銅管樂器的對話，準備要讓世人對台灣音樂的耳目一新。

