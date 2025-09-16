認識日治時期的大屯火山群 書籍特展看多重視角陽明山

陽管處長孫維潔表示，陽明山國家公園擁有火山地貌與豐富生態。（陽管處提供）

〔記者黃宜靜／台北報導〕陽明山國家公園擁有火山地景、豐富生態資源，是許多人出遊好去處；內政部國家公園署陽明山國家公園管理處表示，今年是陽明山國家公園40週年，特別彙整日治時期大屯火山群植物和地質採集調查的代表性文獻，翻譯出版《大屯火山彙史料集彙編》，並在遊客中心後方舉辦「尚天然——大屯火山群的多重宇宙」特展，用不同視角認識陽明山。

陽管處今日於陽明山國家公園遊客中心舉辦「陽明山國家公園40週年處慶系列活動」。（陽管處提供）

陽管處今（16）日於陽明山國家公園遊客中心舉辦「陽明山國家公園40週年處慶系列活動」，除表揚長年奉獻園區的資深同仁，感謝他們多年來在生態保育、遊憩安全與社區合作上的努力與付出，也舉辦《大屯火山彙史料集彙編》新書發表會、「尚天然——大屯火山群的多重宇宙」特展開幕式。

請繼續往下閱讀...

國家公園署副署長陳貞蓉表示，陽明山國家公園是台灣北部淺山地區重要的保育端點，40年來在緊鄰600多萬人口的大台北都會區持續實踐生態保育，是北部珍貴的自然屏障；面對氣候變遷調勢和國土保安的挑戰，她期許陽明山國家公園透過低碳旅遊、環境教育和社區夥伴的推動，樹立人與自然和諧共榮的典範。

陽管處長孫維潔表示，陽明山國家公園擁有火山地貌與豐富生態，這份獨特性在過去40年有賴許多專家學者的指導、各機關協助，以及在地居民支持下持續發揚，未來將繼續串聯園區內外資源，擴大保育效益。

孫維潔指出，今年陽明山國家公園40週年，也適逢「大屯國立公園候補地」倡議90週年，陽管處特別彙整日治時期大屯火山群植物和地質採集調查的代表性文獻，翻譯出版《大屯火山彙史料集彙編》，完整呈現大屯山區的植群和地質變化的珍貴線索與軌跡，為理解陽明山提供新的知識脈絡。

國家公園署表示，配合新書發表，陽管處自即日起至明年8月底止，於遊客中心後方舉辦「尚天然——大屯火山群的多重宇宙」特展，由台灣大學地理環境資源學系副教授洪廣冀團隊策展，整合陽管處歷年人文歷史調研成果，從「國家的山」、「市民的山」、「在地的山」，賦予陽明山地區自然史嶄新的詮釋，歡迎民眾前來欣賞特展、參加專書導讀及特展導覽與講座等活動，跟著近百年前日本博物學家在大屯火山群的調查研究出發，用全新的視角呈現陽明山區景觀、產業、人群與土地使用的演變。

陽管處自即日起至明年8月底止，於遊客中心後方舉辦「尚天然——大屯火山群的多重宇宙」特展，由台灣大學地理環境資源學系副教授洪廣冀團隊策展，整合陽管處歷年人文歷史調研成果，賦予陽明山地區自然史嶄新的詮釋。（陽管處提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法