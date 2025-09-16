自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

今秋國內外賞楓3大玩法 星空、煙火、鐵道主題正夯

2025/09/16 17:20

今秋日、韓賞楓行程受歡迎，圖為韓國賞楓勝地內藏山國立公園。（雄獅旅遊提供）今秋日、韓賞楓行程受歡迎，圖為韓國賞楓勝地內藏山國立公園。（雄獅旅遊提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕入秋怎能少了賞楓行程？根據國內旅行社觀察，目前秋季賞楓旅遊報名熱潮持續增溫，日本線整體銷售突破7成，韓國線亦逾8成，其中，日本長天數8日遊行程報名人次較去年成長約3倍、保留自由活動時間的韓國半自助行程，銷售較去年同期增加4成以上，顯示深度慢遊體驗日益受消費者喜愛。

入住獨家包棟的「最接近星空的渡假村」日本立山飯店，白日賞景、夜晚仰望滿天星辰。（雄獅旅遊提供）入住獨家包棟的「最接近星空的渡假村」日本立山飯店，白日賞景、夜晚仰望滿天星辰。（雄獅旅遊提供）

為了讓遊客有不一樣的賞楓體驗，雄獅旅遊目前推出3大賞楓主題玩法：主打獨包「最接近星空的渡假村」──標高2450公尺的日本立山飯店，並前往紅葉勝地「香嵐溪」。韓國首爾推薦賞楓、賞銀杏雙重秋色體驗，搭配全日逛街自由活動時間；或至「釜山國際煙火節」，在沙灘VIP席擁最佳視野。而阿里山為台灣著名賞楓熱點之一，必推秋季限定、由百年蒸汽火車頭搭載的檜木列車，感受高山鐵道的魅力。

漫遊日本山形縣紅葉名所「立石山寺」，欣賞山谷染上秋日絕美景致。（雄獅旅遊提供）漫遊日本山形縣紅葉名所「立石山寺」，欣賞山谷染上秋日絕美景致。（雄獅旅遊提供）

欣賞釜山國際煙火節，坐在沙灘VIP區R席專屬座位，可近距離感受絢爛煙火。（雄獅旅遊提供）欣賞釜山國際煙火節，坐在沙灘VIP區R席專屬座位，可近距離感受絢爛煙火。（雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊表示，日本紅葉季為秋季旅遊熱門選擇，推出「立山飯店楓紅絕景8日」，專人導覽探訪祕境「御庫裏池」，造訪東海第一紅葉勝地「香嵐溪」，並入住雄獅獨家包棟的立山飯店，參加星空觀察會，仰望滿天星辰。為讓賞楓行程更充裕，更獨家包機直飛東北庄內機場，漫步米其林綠色指南3星景點「羽黑山五重塔」杉林古道，或走訪重要文化遺產「立石山寺」，將紅葉染遍山谷美景盡收眼底。至於韓國賞楓最浪漫的路線，首推充滿節慶氛圍的「釜山國際煙火節」，特別安排沙灘VIP區R席專屬座位，讓旅客近距離感受絢爛煙火；必訪賞楓勝地「內藏山國立公園」，園內白羊寺古剎屋簷下，欣賞銀杏與紅葉交織的美景。此外，首爾賞楓半自助行程，前往最美銀杏大道「德壽宮石牆路」，感受秋日金黃銀杏與楓紅交織的浪漫氛圍，並保留自由活動日，旅程更具彈性。

今年唯一趟次阿里山蒸汽檜木列車遊程，隨列車穿梭於森林鐵道欣賞高山楓紅。（雄獅旅遊提供）今年唯一趟次阿里山蒸汽檜木列車遊程，隨列車穿梭於森林鐵道欣賞高山楓紅。（雄獅旅遊提供）

想在國內度過美好秋日，雄獅旅遊推薦秋季限定、今年唯一趟次的阿里山蒸汽檜木列車遊程，隨列車穿梭於森林鐵道欣賞高山楓紅，特別安排隙頂星空夜導覽，再造訪咩咩上樹萌寵動物樂園及日式招待所體驗飛盤高爾夫。若喜愛高山上的秋楓氛圍，還可選擇前往福壽山農場盡覽滿山楓葉，不僅保證入住國民賓館，還能親手採摘香甜的高山蜜蘋果。更多相關內容詳詢雄獅旅遊官網：「國外賞楓產品、「國內賞楓產品」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應