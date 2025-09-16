今秋國內外賞楓3大玩法 星空、煙火、鐵道主題正夯

今秋日、韓賞楓行程受歡迎，圖為韓國賞楓勝地內藏山國立公園。（雄獅旅遊提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕入秋怎能少了賞楓行程？根據國內旅行社觀察，目前秋季賞楓旅遊報名熱潮持續增溫，日本線整體銷售突破7成，韓國線亦逾8成，其中，日本長天數8日遊行程報名人次較去年成長約3倍、保留自由活動時間的韓國半自助行程，銷售較去年同期增加4成以上，顯示深度慢遊體驗日益受消費者喜愛。

入住獨家包棟的「最接近星空的渡假村」日本立山飯店，白日賞景、夜晚仰望滿天星辰。（雄獅旅遊提供）

為了讓遊客有不一樣的賞楓體驗，雄獅旅遊目前推出3大賞楓主題玩法：主打獨包「最接近星空的渡假村」──標高2450公尺的日本立山飯店，並前往紅葉勝地「香嵐溪」。韓國首爾推薦賞楓、賞銀杏雙重秋色體驗，搭配全日逛街自由活動時間；或至「釜山國際煙火節」，在沙灘VIP席擁最佳視野。而阿里山為台灣著名賞楓熱點之一，必推秋季限定、由百年蒸汽火車頭搭載的檜木列車，感受高山鐵道的魅力。

請繼續往下閱讀...

漫遊日本山形縣紅葉名所「立石山寺」，欣賞山谷染上秋日絕美景致。（雄獅旅遊提供）

欣賞釜山國際煙火節，坐在沙灘VIP區R席專屬座位，可近距離感受絢爛煙火。（雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊表示，日本紅葉季為秋季旅遊熱門選擇，推出「立山飯店楓紅絕景8日」，專人導覽探訪祕境「御庫裏池」，造訪東海第一紅葉勝地「香嵐溪」，並入住雄獅獨家包棟的立山飯店，參加星空觀察會，仰望滿天星辰。為讓賞楓行程更充裕，更獨家包機直飛東北庄內機場，漫步米其林綠色指南3星景點「羽黑山五重塔」杉林古道，或走訪重要文化遺產「立石山寺」，將紅葉染遍山谷美景盡收眼底。至於韓國賞楓最浪漫的路線，首推充滿節慶氛圍的「釜山國際煙火節」，特別安排沙灘VIP區R席專屬座位，讓旅客近距離感受絢爛煙火；必訪賞楓勝地「內藏山國立公園」，園內白羊寺古剎屋簷下，欣賞銀杏與紅葉交織的美景。此外，首爾賞楓半自助行程，前往最美銀杏大道「德壽宮石牆路」，感受秋日金黃銀杏與楓紅交織的浪漫氛圍，並保留自由活動日，旅程更具彈性。

今年唯一趟次阿里山蒸汽檜木列車遊程，隨列車穿梭於森林鐵道欣賞高山楓紅。（雄獅旅遊提供）

想在國內度過美好秋日，雄獅旅遊推薦秋季限定、今年唯一趟次的阿里山蒸汽檜木列車遊程，隨列車穿梭於森林鐵道欣賞高山楓紅，特別安排隙頂星空夜導覽，再造訪咩咩上樹萌寵動物樂園及日式招待所體驗飛盤高爾夫。若喜愛高山上的秋楓氛圍，還可選擇前往福壽山農場盡覽滿山楓葉，不僅保證入住國民賓館，還能親手採摘香甜的高山蜜蘋果。更多相關內容詳詢雄獅旅遊官網：「國外賞楓產品」、「國內賞楓產品」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法