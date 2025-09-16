李遠：文化是台灣國際力量 MIT新人與原民特區藝術家10月登台北藝博

文化部長李遠今日出席ART Taipei展前記者會。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」預計在10月24日至27日於台北世界貿易中心一館登場，文化部今（16）日舉辦「2025 Made In Taiwan新人推薦特區」暨「原住民族藝術特區」展前記者會，公布今年參展的13位（組）藝術家及媒合畫廊，並由獲選藝術家各自介紹創作風格及靈感來源，也為即將到來的國際展會預暖身。文化部長李遠今日出席記者會表示支持。

李遠致詞時提到，這次訪歐期間參加多場文化交流活動，無論在巴黎或捷克，都有單位選擇與台灣合作，甚至懸掛台灣國旗。他指出，紀錄片《看不見的國家》雖反映台灣未被正式承認為國家，但透過文化與創作的自由發展，已向世界證明台灣的獨特價值與影響力。他進一步強調，台灣文化融合中國、日本及西方文明，在民主制度下展現出新的能量，「我們看似一直等待國際承認這個國家，後來才發現其實我們早就用我們的科技、經濟還有文化，證明我們是一個很強大的存在。我們之所以強大，是來自我們的文化力量，跟人家不太一樣。」

談到年輕藝術家創作，李遠表示，文化部為了支持年輕藝術家，除了「MIT新人推薦特區」每年公開徵選8位（組）40歲以下優秀青年藝術家於台北藝博專區展出，並與中華民國畫廊協會合作，媒合專業畫廊協助處理作品交易、藝術經紀事務及佈展支援。雖然世代差距大，但作品充分體現自由環境孕育的成果。他指出，「Made In Taiwan」入選藝術家的作品不僅能在本地展示，更具備登上國際舞台的潛力。對於後續支持，他透露文化部將不只止於展覽或比賽，而會積極規劃延續性計畫，提供補助讓藝術家能在兩年內舉辦個展，並持續增加預算投入，確保創作者能夠在藝術環境中生存發展。

文化部統計，自2009年至今，透過「Made In Taiwan 新人推薦特區」與「原住民族藝術特區」持續支持新銳與原民藝術家，藉此培養多元創作能量。李遠強調，對於年輕藝術家的補助即使受限預算，「每年仍只有增加，沒有減少」，期盼藝術家可以以藝術維生，並且透過藝術與文化，讓全世界看見台灣。

本屆「Made In Taiwan 新人推薦特區」與「原住民族藝術特區」將在台北國際藝術博覽會展出，呈現新銳藝術家與原住民族創作者的多樣風貌。活動不僅提供藝術家與市場接軌的機會，也是文化部推動文化外交與青年培育的重要平台。

