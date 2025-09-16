自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

李遠：文化是台灣國際力量 MIT新人與原民特區藝術家10月登台北藝博

2025/09/16 17:33

文化部長李遠今日出席ART Taipei展前記者會。（文化部提供）文化部長李遠今日出席ART Taipei展前記者會。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」預計在10月24日至27日於台北世界貿易中心一館登場，文化部今（16）日舉辦「2025 Made In Taiwan新人推薦特區」暨「原住民族藝術特區」展前記者會，公布今年參展的13位（組）藝術家及媒合畫廊，並由獲選藝術家各自介紹創作風格及靈感來源，也為即將到來的國際展會預暖身。文化部長李遠今日出席記者會表示支持。

李遠致詞時提到，這次訪歐期間參加多場文化交流活動，無論在巴黎或捷克，都有單位選擇與台灣合作，甚至懸掛台灣國旗。他指出，紀錄片《看不見的國家》雖反映台灣未被正式承認為國家，但透過文化與創作的自由發展，已向世界證明台灣的獨特價值與影響力。他進一步強調，台灣文化融合中國、日本及西方文明，在民主制度下展現出新的能量，「我們看似一直等待國際承認這個國家，後來才發現其實我們早就用我們的科技、經濟還有文化，證明我們是一個很強大的存在。我們之所以強大，是來自我們的文化力量，跟人家不太一樣。」

談到年輕藝術家創作，李遠表示，文化部為了支持年輕藝術家，除了「MIT新人推薦特區」每年公開徵選8位（組）40歲以下優秀青年藝術家於台北藝博專區展出，並與中華民國畫廊協會合作，媒合專業畫廊協助處理作品交易、藝術經紀事務及佈展支援。雖然世代差距大，但作品充分體現自由環境孕育的成果。他指出，「Made In Taiwan」入選藝術家的作品不僅能在本地展示，更具備登上國際舞台的潛力。對於後續支持，他透露文化部將不只止於展覽或比賽，而會積極規劃延續性計畫，提供補助讓藝術家能在兩年內舉辦個展，並持續增加預算投入，確保創作者能夠在藝術環境中生存發展。

文化部統計，自2009年至今，透過「Made In Taiwan 新人推薦特區」與「原住民族藝術特區」持續支持新銳與原民藝術家，藉此培養多元創作能量。李遠強調，對於年輕藝術家的補助即使受限預算，「每年仍只有增加，沒有減少」，期盼藝術家可以以藝術維生，並且透過藝術與文化，讓全世界看見台灣。

本屆「Made In Taiwan 新人推薦特區」與「原住民族藝術特區」將在台北國際藝術博覽會展出，呈現新銳藝術家與原住民族創作者的多樣風貌。活動不僅提供藝術家與市場接軌的機會，也是文化部推動文化外交與青年培育的重要平台。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應