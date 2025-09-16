自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

2025好客文藝季首檔特展「續聖蹟」 看鍾肇政、黃永松師生守護聖蹟亭

2025/09/16 20:55

桃園市副市長蘇俊賓（中）出席好客文藝季開幕，與會貴賓合影歡迎民眾走讀認識龍潭客家文化。（記者李容萍攝）桃園市副市長蘇俊賓（中）出席好客文藝季開幕，與會貴賓合影歡迎民眾走讀認識龍潭客家文化。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局、桃園市客家文化基金會合辦「2025好客文藝季」系列活動，今年以「文流×行動」為主題，即日起至11月15日在龍潭區武德殿結合龍潭百年古蹟聖蹟亭推出「續聖蹟」特展，結合青年藝術家創作漆藝、明信片及VR多媒體作品，從已故台灣文學家鍾肇政、漢聲雜誌創辦人黃永松師生推動「搶救聖蹟亭」運動 ，呈現1995年搶救聖蹟亭歷程，盼更多人來龍潭透過深度走讀，續對保存在地文化給予支持。

好客文藝季9月20日將在龍潭大池水岸舉行跨界文學音樂盛宴，開幕式參與表演龍潭愛樂管弦樂團受邀演出。（記者李容萍攝）好客文藝季9月20日將在龍潭大池水岸舉行跨界文學音樂盛宴，開幕式參與表演龍潭愛樂管弦樂團受邀演出。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓出席開幕式表示，鍾肇政與黃永松都是出身龍潭、在街廓成長，對文化是非常重要影響力的人物，客家文藝季把大師足跡，還有當年共同搶救聖蹟亭呈現，文化流動是橫向、也是縱向，藉由代代相傳，讓國內外朋友更了解桃園、台灣甚至世界華人文化，如今看到大師的家屬參與活動，更代表對在地文化保存的支持。

龍潭百年古蹟聖蹟亭。（記者李容萍攝）龍潭百年古蹟聖蹟亭。（記者李容萍攝）龍潭百年古蹟聖蹟亭。（記者李容萍攝）龍潭百年古蹟聖蹟亭。（記者李容萍攝）
桃園市客家文化基金會執行長也是客家局長范姜泰基表示，龍潭聖蹟亭承載客家族群「敬字惜紙、崇尚知識」文化傳統，見證地方對文化與文學重視，鍾肇政及黃永松長期投入文學創作與文化保存，在1995年搶救聖蹟亭行動，彰顯守護文化資產決定，好客文藝季將文學、祭典與藝術跨界整合，展現客家文化延續性。未來，「黃永松紀念館」將落腳於鍾肇政文學生活園區旁，象徵龍潭文風世代接續，延續文學與文化底蘊。

桃園市副市長蘇俊賓（左）出席好客文藝季開幕，仔續欣賞「續聖蹟」特展。（記者李容萍攝）桃園市副市長蘇俊賓（左）出席好客文藝季開幕，仔續欣賞「續聖蹟」特展。（記者李容萍攝）桃園市好客文藝季「續聖蹟」特展結合青年藝術家創作漆藝、明信片及VR多媒體作品。（記者李容萍攝）桃園市好客文藝季「續聖蹟」特展結合青年藝術家創作漆藝、明信片及VR多媒體作品。（記者李容萍攝）
好客文藝季9月20日將在龍潭大池水岸舉行跨界文學音樂盛宴，結合文字體驗集章樂、客家音樂演出、戲劇與市集體驗，從下午至晚間不間斷展演，讓文學以多元藝術形式走入生活；9月28日在聖蹟亭壓軸舉辦「送聖蹟祭典」，透過莊嚴儀式與校園主題劇場，向地方、年輕世代傳遞客家敬字惜紙文化。
鍾肇政之子、台灣鍾肇政文學推廣協會理事長鍾延威感謝大家對龍潭客家文化及鍾肇政文學的重視，持續將龍潭構成一個文化大鎮，有別其他鄉鎮，發揮龍潭文化底蘊和特色，這是別的地方無法複製、模仿。

