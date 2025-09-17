小觀眾也有大舞台！傳藝首推１計畫 隊打造兒童專屬戲曲新世代

小傳奇劇場《BABY英雄》。（傳藝中心提供）永興樂皮影劇團《換換你！哪吒》。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為全面性推動兒童戲曲發展，國立傳統藝術中心首度辦理「兒童戲曲劇團扶植計畫」。計畫在年初公開徵選，昨（16）日公布5組具有潛力投入兒童戲曲的獲選團隊，橫跨京劇、歌仔戲、布袋戲與皮影戲等4大劇種，從營運、創作到推廣3大層面，提升團隊量能，預計帶來5齣原創戲劇，並於全台各地進行逾百場校園巡演與推廣活動，為台灣的孩子打造專屬的戲曲沃土。

傳藝中心主任陳悅宜致詞時表示，過往傳統戲曲多以成人為觀眾，較少從兒童的心理需求與視角出發。「兒童戲曲劇團扶植計畫」的初衷就是為孩子量身打造出專屬的傳統戲曲。這項計畫並非僅補助單場演出，而是從扶植劇團營運切入，從產業鏈前端的人才培育開始，直到演出製作模式與劇團營運層面，都有兒童心理學與兒童戲劇相關專家顧問提供協助。這不僅幫助劇團在創作初始就具備不同以往的思維，同時也支援劇團聘用專職行政，讓他們能大膽朝自己的定位與發展方向前進。

請繼續往下閱讀...

陳悅宜也指出，希望孩子們不是透過生硬的教育，而是藉由實際參與接觸，自然而然地認識並愛上傳統藝術，由心而生對自身文化產生認同與驕傲，讓傳統文化成為孩子身體裡的DNA。她更期待，從小耳濡目染的兒童觀眾，長大成人後再帶著孩子來看戲，如此一代又一代將這份對傳統文化的喜悅傳承下去，戲曲的生命就會永續相傳。

近年，傳藝中心積極推動多項兒童戲曲計畫，從「傳藝Go Young校園巡演計畫」到「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」，再到「兒童布袋戲劇本創作推廣計畫」，一步步打造完整的扶植體系，體現了傳藝中心對兒童戲曲長期投入的政策視野。這項全新的「兒童戲曲劇團扶植計畫」，不僅是一項藝術政策的實踐，更是兒童戲曲向下扎根的重要起點。

看戲劇團《白賊蟲》。（傳藝中心提供）走戲人《龍女流浪記》以歌仔戲打造現代童話。（傳藝中心提供）山宛然劇團《打筋斗吧！悟空》布袋戲結合人戲，呈現悟空的自我成長與轉變。（傳藝中心提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法