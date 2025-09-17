自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

小觀眾也有大舞台！傳藝首推１計畫 隊打造兒童專屬戲曲新世代

2025/09/17 09:00

小傳奇劇場《BABY英雄》。（傳藝中心提供）小傳奇劇場《BABY英雄》。（傳藝中心提供）永興樂皮影劇團《換換你！哪吒》。（傳藝中心提供）永興樂皮影劇團《換換你！哪吒》。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為全面性推動兒童戲曲發展，國立傳統藝術中心首度辦理「兒童戲曲劇團扶植計畫」。計畫在年初公開徵選，昨（16）日公布5組具有潛力投入兒童戲曲的獲選團隊，橫跨京劇、歌仔戲、布袋戲與皮影戲等4大劇種，從營運、創作到推廣3大層面，提升團隊量能，預計帶來5齣原創戲劇，並於全台各地進行逾百場校園巡演與推廣活動，為台灣的孩子打造專屬的戲曲沃土。

傳藝中心主任陳悅宜致詞時表示，過往傳統戲曲多以成人為觀眾，較少從兒童的心理需求與視角出發。「兒童戲曲劇團扶植計畫」的初衷就是為孩子量身打造出專屬的傳統戲曲。這項計畫並非僅補助單場演出，而是從扶植劇團營運切入，從產業鏈前端的人才培育開始，直到演出製作模式與劇團營運層面，都有兒童心理學與兒童戲劇相關專家顧問提供協助。這不僅幫助劇團在創作初始就具備不同以往的思維，同時也支援劇團聘用專職行政，讓他們能大膽朝自己的定位與發展方向前進。

陳悅宜也指出，希望孩子們不是透過生硬的教育，而是藉由實際參與接觸，自然而然地認識並愛上傳統藝術，由心而生對自身文化產生認同與驕傲，讓傳統文化成為孩子身體裡的DNA。她更期待，從小耳濡目染的兒童觀眾，長大成人後再帶著孩子來看戲，如此一代又一代將這份對傳統文化的喜悅傳承下去，戲曲的生命就會永續相傳。

近年，傳藝中心積極推動多項兒童戲曲計畫，從「傳藝Go Young校園巡演計畫」到「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」，再到「兒童布袋戲劇本創作推廣計畫」，一步步打造完整的扶植體系，體現了傳藝中心對兒童戲曲長期投入的政策視野。這項全新的「兒童戲曲劇團扶植計畫」，不僅是一項藝術政策的實踐，更是兒童戲曲向下扎根的重要起點。

看戲劇團《白賊蟲》。（傳藝中心提供）看戲劇團《白賊蟲》。（傳藝中心提供）走戲人《龍女流浪記》以歌仔戲打造現代童話。（傳藝中心提供）走戲人《龍女流浪記》以歌仔戲打造現代童話。（傳藝中心提供）山宛然劇團《打筋斗吧！悟空》布袋戲結合人戲，呈現悟空的自我成長與轉變。（傳藝中心提供）山宛然劇團《打筋斗吧！悟空》布袋戲結合人戲，呈現悟空的自我成長與轉變。（傳藝中心提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應