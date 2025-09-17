自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

別只知道佩佩豬！傳藝中心推５部「超Q」兒童戲曲 讓孩子學會愛與勇氣

2025/09/17 12:30

看戲劇團《白賊蟲》改編自蕭湄羲繪本《謊話蟲》，導入社會情緒學習理念，傳遞誠實與勇氣的情感教育。（傳藝中心提供）看戲劇團《白賊蟲》改編自蕭湄羲繪本《謊話蟲》，導入社會情緒學習理念，傳遞誠實與勇氣的情感教育。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕想帶孩子看戲，卻不知道怎麼選？別擔心！國立傳統藝術中心今年首度推出「兒童戲曲劇團扶植計畫」，入選的5大團隊為孩子量身打造五齣原創大戲，保證讓孩子看戲看得又叫又笑，從中學習到愛與勇氣。昨（16）正式亮相，分別是小傳奇劇場、走戲人、看戲劇團、山宛然劇團與永興樂皮影劇團，橫跨京劇、歌仔戲、布袋戲與皮影戲四大劇種，將陸續推出原創大戲並展開百場巡演，帶孩子從劇場到校園探索戲曲的想像力。

團隊各自有其獨特的風格與故事。年初剛誕生的「小傳奇劇場」，由當代傳奇劇場優秀青年演員專為兒童戲曲而成立，首部作品《BABY英雄》結合傳統經典與親子互動，讓孩子在笑聲中理解正義與責任；剛滿1歲的「走戲人」，由歌仔戲國寶藝師小咪的愛徒郭員瑜創立，創團作品《龍女流浪記》用有趣的表演、舞蹈與流行音樂，探討孩子被忽略的心聲，與青少年自我認同等議題。

小傳奇劇場《BABY英雄》結合傳統經典劇目與親子互動，讓孩子在笑聲中理解正義與責任。（傳藝中心提供）小傳奇劇場《BABY英雄》結合傳統經典劇目與親子互動，讓孩子在笑聲中理解正義與責任。（傳藝中心提供）走戲人《龍女流浪記》10月25、26日將在台北市文山劇場演出。（傳藝中心提供）走戲人《龍女流浪記》10月25、26日將在台北市文山劇場演出。（傳藝中心提供）

來自高雄的「看戲劇團」，由曾4度入選台北兒童藝術節的資深編導黃雅蓉帶領，此次推出《謊話蟲》，以誠實與勇氣為題，讓孩子在歡笑中學會勇敢面對錯誤。而由布袋戲名師李天祿的徒孫黃武山創立的「山宛然劇團」，是少見的客語布袋戲團，打造出《打筋斗吧！悟空》，結合偶戲與真人表演，讓孩子看到戲劇背後傳遞的自我認同與團隊合作價值。

本屆唯一的皮影戲代表，是來自高雄彌陀擁有百年歷史的「永興樂皮影劇團」。第5代團長張信鴻有心讓皮影戲重新與年輕世代相遇，特別邀請響座劇場合作，從經典《哪吒鬧海》聯手打造出《換換你！哪吒》，透過靈魂交換與時空穿越的換位思考情節，讓親子在光影中開啟更多思辨與對話的空間，感受皮影戲跨世代的溫度。

5齣原創兒童戲曲大戲，邀請大小觀眾一起走進劇場，用掌聲與歡笑共同參與孩子量身打造的演出。演出詳詢OPENTIX網站。

山宛然劇團《打筋斗吧！悟空》11月23日將在台北偶戲館黑箱劇場演出。（傳藝中心提供）山宛然劇團《打筋斗吧！悟空》11月23日將在台北偶戲館黑箱劇場演出。（傳藝中心提供）永興樂皮影劇團《換換你！哪吒》11月29、30日將在高雄駁二正港小劇場演出。（傳藝中心提供）永興樂皮影劇團《換換你！哪吒》11月29、30日將在高雄駁二正港小劇場演出。（傳藝中心提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應