別只知道佩佩豬！傳藝中心推５部「超Q」兒童戲曲 讓孩子學會愛與勇氣

〔記者董柏廷／台北報導〕想帶孩子看戲，卻不知道怎麼選？別擔心！國立傳統藝術中心今年首度推出「兒童戲曲劇團扶植計畫」，入選的5大團隊為孩子量身打造五齣原創大戲，保證讓孩子看戲看得又叫又笑，從中學習到愛與勇氣。昨（16）正式亮相，分別是小傳奇劇場、走戲人、看戲劇團、山宛然劇團與永興樂皮影劇團，橫跨京劇、歌仔戲、布袋戲與皮影戲四大劇種，將陸續推出原創大戲並展開百場巡演，帶孩子從劇場到校園探索戲曲的想像力。

團隊各自有其獨特的風格與故事。年初剛誕生的「小傳奇劇場」，由當代傳奇劇場優秀青年演員專為兒童戲曲而成立，首部作品《BABY英雄》結合傳統經典與親子互動，讓孩子在笑聲中理解正義與責任；剛滿1歲的「走戲人」，由歌仔戲國寶藝師小咪的愛徒郭員瑜創立，創團作品《龍女流浪記》用有趣的表演、舞蹈與流行音樂，探討孩子被忽略的心聲，與青少年自我認同等議題。

小傳奇劇場《BABY英雄》結合傳統經典劇目與親子互動，讓孩子在笑聲中理解正義與責任。（傳藝中心提供）走戲人《龍女流浪記》10月25、26日將在台北市文山劇場演出。（傳藝中心提供）

來自高雄的「看戲劇團」，由曾4度入選台北兒童藝術節的資深編導黃雅蓉帶領，此次推出《謊話蟲》，以誠實與勇氣為題，讓孩子在歡笑中學會勇敢面對錯誤。而由布袋戲名師李天祿的徒孫黃武山創立的「山宛然劇團」，是少見的客語布袋戲團，打造出《打筋斗吧！悟空》，結合偶戲與真人表演，讓孩子看到戲劇背後傳遞的自我認同與團隊合作價值。

本屆唯一的皮影戲代表，是來自高雄彌陀擁有百年歷史的「永興樂皮影劇團」。第5代團長張信鴻有心讓皮影戲重新與年輕世代相遇，特別邀請響座劇場合作，從經典《哪吒鬧海》聯手打造出《換換你！哪吒》，透過靈魂交換與時空穿越的換位思考情節，讓親子在光影中開啟更多思辨與對話的空間，感受皮影戲跨世代的溫度。

5齣原創兒童戲曲大戲，邀請大小觀眾一起走進劇場，用掌聲與歡笑共同參與孩子量身打造的演出。演出詳詢OPENTIX網站。

山宛然劇團《打筋斗吧！悟空》11月23日將在台北偶戲館黑箱劇場演出。（傳藝中心提供）永興樂皮影劇團《換換你！哪吒》11月29、30日將在高雄駁二正港小劇場演出。（傳藝中心提供）

