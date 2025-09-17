台東回響樂團邁入10年 旅歐指揮吳思潔接任音樂總監

台東回響樂團新任音樂總監，由旅歐指揮吳思潔接任。（台東回響樂團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台東回響樂團今（2025）年邁入第10年，昨（16）日舉辦媒體茶敘宣布由旅歐指揮吳思潔接任音樂總監，並公布2025至2026年節目與教育計畫。

藝術顧問指揮張尹芳表示，樂團近年在演奏技巧與詮釋深度皆有提升，新血加入帶來活力；未來在吳思潔帶領下，將注入更多能量。新任音樂總監吳思潔獲英國BBCA指揮大賽首獎（2021）、義大利佩薩羅指揮大賽冠軍（2019），並入選多項國際指揮計畫，合作歐洲逾30個樂團，2024／25樂季入選美國達拉斯歌劇院「哈特學院女性指揮計畫」，2025／26受邀赴以色列演出。她表示，將在既有基礎上，帶入早期浪漫與古典曲目的探索，提升音色與詮釋，與樂團攜手開展新階段。

台東回響樂團執行長王于如（左起）、團長廖逸芬、音樂總監吳思潔、藝術顧問張尹芳（台東回響樂團提供）

此外，樂團預計2026年2月1日推出《台灣青春夢》，以台灣民謠旋律帶領觀眾回望不同時代與地域的生活風貌，由吳思潔指揮、林伯杰導聆；4月11、12日上演親子音樂劇場《魔笛》，由藍貝芝改編與演出、木管五重奏跨界劇場呈現；6月14日推出教育系列「台東回響樂團與台東縣立青少年弦樂團聯合音樂會」；8月展開夏季巡演《命運之力》，由吳思潔指揮、鋼琴家陳介涵同台演出。台東回響樂團強調，隨著音樂總監交接，樂團將延續初衷，結合既有基礎與新世代能量，開啟下一個10年的篇章。

