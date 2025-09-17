自由電子報
晴時多雲

桃園市定古蹟前空軍基地設施群「05警戒區」 今起再度開館

2025/09/17 14:10

前空軍桃園基地設施群中的「05警戒區」今起再度開館。（資料照，記者劉宇捷攝）前空軍桃園基地設施群中的「05警戒區」今起再度開館。（資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市定古蹟前空軍桃園基地設施群中的「05警戒區」，包括4座機庫、1棟警戒室，7月24日開館試營運到8月底，受到許多民眾歡迎，桃園市政府文化局9月初起，進行空間整備作業後，今天起再度開館。

文化局表示，位於大園區的「05警戒區」，是航空城博物館首批修復完成的場域，1號機庫已規畫「實習飛行官」桃園航空城軍史記憶展，除展出從基隆市役政公園遷來的TF-104G「星式戰鬥訓練機」，還以實習飛行官的視角，透過各式空、地勤軍事設施與設備，帶領民眾觀眾認識桃園基地的歷史與軍事文化；3號機庫則推出「記憶飛行器」攝影展等，回顧桃園航空城計畫推動前後所拍攝的消逝家園影像，來訴說土地與人文的變化故事。

本月20日下午3點起的「市定古蹟照相技術隊營舍參觀」活動，盼能提升民眾對航空城文化資產的認識，並深入了解桃園基地的歷史風貌與文化價值，詳細資訊可洽網站https://www.surveycake.com/s/w818e查詢。

