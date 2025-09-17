藝術新秀宥希返鄉個展 凝聚鹽水在地創作力

鹽水人藝術家宥希返鄉舉辦個展，展出30餘件大小插畫創作，以其獨特的生活感觸，帶領觀眾展開自我追尋的旅程。（文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕「每個人都是一顆星，記得自己擁有發光的力量。」鹽水人藝術家宥希返鄉舉辦個展，展出30餘件大小插畫創作，以其獨特的生活感觸，帶領觀眾展開自我追尋的旅程。

「星星墜落之後——Yousi宥希個展」即日起到11月2日止在月津故事館推出，藝術家宥希曾在2022年擔任月之美術館「漫月美行動」特展工作人員，此次轉換身分以藝術創作重回故地辦理個展，9月27日下午2時舉辦藝術家導覽茶會，歡迎市民朋友踴躍參加。

宥希多以生活景色、經驗、人物為主題，記錄生活中的感觸和矛盾，她認為，每個人出生就帶著星星的苗，來到這個世界上體驗衝突、痛苦，有的變成天邊閃耀的星，有的也可能墜落，等待發光，期望透過展覽告訴觀眾，每個人都是一顆星，別忘了自己擁有發光的力量。

同為在地鹽水人的展覽徵選計畫主持人陳禹廷說，宥希透過月津港燈節認識進而喜歡故鄉鹽水這塊土地，更在2022年實際參與漫月美行動特展工作，即便現在已經北漂到台北，仍持續關注著月之美術館。親身參與展覽徵選，並帶著自己的生活體驗跟藝術創作，以藝術家身分回到鹽水辦理個展，這對她以及鹽水的藝文發展前景來說，都別具意義，也代表月津港燈節與月之美術館長期耕耘的價值，正在一點一滴累積著。

文化局表示，在鹽水推動「月之美術館」計畫，培育新秀也是計畫核心，除了月津港燈節規劃公18-2展區作為支持與培力新秀的場域，並提供實驗與實踐的交流舞台之外。

