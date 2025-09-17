自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新北「煤說過的故事」礦業文化走讀 明起免費線上報名

2025/09/17 14:16

「煤說過的故事」文資走讀活動將於9月18日中午12點開放民眾線上報名，共16場次，每場次20人，額滿為止。（記者黃子暘攝）「煤說過的故事」文資走讀活動將於9月18日中午12點開放民眾線上報名，共16場次，每場次20人，額滿為止。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕響應2025全國古蹟日，新北市文化局與基隆、台北、桃園市合作，推出以礦業文化資產為核心的「煤說過的故事」系列活動，主題活動包括礦場現場模擬、文化推廣教育、文化走讀。新北市文化局張䕒育說，今年以新登錄的「新平溪煤礦歷史建築群」為基地舉辦小小礦工體驗營，也以新北市文化資產多元特色推出多條走讀路徑，明（18）日中午開放免費線上報名；9月20、21日新北市公立博物館及國定古蹟林本源園邸也開放免費參觀。

張䕒育說，「煤說過的故事」3項主題活動包括「礦業文化歷史現場模擬體驗」、「煤礦文化推廣教育」以及「多元文化路徑走讀」；「礦業文化歷史現場模擬體驗」以新平溪煤礦博物館為基地，為校園學生專場活動，北北基桃校園跨市合作，帶領學童進入坑道了解相關人文。

走讀活動部分，張䕒育表示，「煤礦文化推廣教育」包括10月4日瑞芳水湳洞、10月11日新店、10月12日鶯歌、10月19日瑞芳、10月25日樹林與10月26日平溪，向參加者介紹產業遺構、運輸系統與聚落演變勾勒礦業文明的完整脈絡；「多元文化路徑探索」則帶領民眾走訪板橋花茶、三峽老街、淡水石化、中和文資路徑、新莊廟街等， 還有11月1日走讀斬龍山考古遺址文化公園，11月2日探訪不義遺址「國家人權博物館」。

文化局補充，文資走讀活動將於明（18）日中午12點開放民眾線上報名，共16場次，每場次20人，額滿為止；另外新北市公立博物館、林本源園邸20、21日開放免費參觀，民眾完成任務還能參加抽獎，有機會獲得國家文化資產保存獎得主李乾朗教授手繪文資景點手提袋。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應