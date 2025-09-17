自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

竹市草地故事節 邀親子任務集章共讀好書

2025/09/17 14:19

新竹市草地故事節邀親子一起來挑戰任務集章，共讀好書。（記者洪美秀攝）新竹市草地故事節邀親子一起來挑戰任務集章，共讀好書。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市今年第2屆草地故事節，於本月27日到28日在北大公園舉行，今年「科技×閱讀」為主題，文化局推出主題故事屋、親子手作、移動式廣播錄音車、草地書櫃、任務集章及特色市集等活動，將竹市化身為大型圖書館，邀親子一起來集章完成任務，共讀好書。

新竹市草地故事節邀親子一起來挑戰任務集章，共讀好書。（記者洪美秀攝）新竹市草地故事節邀親子一起來挑戰任務集章，共讀好書。（記者洪美秀攝）

文化局表示，今年主題是「閱讀奇航」，北大公園將化身沉浸式星際太空站，主舞台星際總部將規畫宇宙達人秀，邀孩子展現個人才華，且會邀請「海洋家族」哥哥姐姐同樂；另有家長專屬的「閱讀沙龍」和「酷樂樂見面會」與「兒童劇演出」，邀親子一起來互動體驗。今年也規畫5座「草地書櫃」，還有「數位作家電話亭」，提供上千冊兒童讀物，結合紙本與聲音，收錄15位童書作家的繪本導讀。孩子只要拿起話筒，就能聆聽作家的聲音，引領進入文字的奇幻世界，展開一場跨越自然與想像的閱讀旅程。

文化局說明，今年活動中的「酷樂樂星際廣播站」，以移動式錄音車引導孩子體驗廣播製作，在老師協助下可完成錄音並帶回專屬音檔，主題故事屋「星球故事艙」則設計為A、B雙艙交替推進，由新竹市故事協會、打開繪本館、巫婆劇團、皮皮老師、希希媽咪識童繪、斜角巷故事人、滋滋音樂故事及幫你玩藝術工作室等專業團隊輪番登場，每天帶來8場精彩節目，除演繹經典繪本，也有手語友善場次，可電洽：03-531-9756。

新竹市草地故事節邀親子一起來挑戰任務集章，共讀好書。（記者洪美秀攝）新竹市草地故事節邀親子一起來挑戰任務集章，共讀好書。（記者洪美秀攝）

