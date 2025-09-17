自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

不只台鐵！從華語繪本到廟宇設計 看金點獎如何肯定「台灣設計」

2025/09/17 14:31

築點設計股份有限公司「台鐵觀光列車：山嵐號、海風號」。（TDRI提供）築點設計股份有限公司「台鐵觀光列車：山嵐號、海風號」。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣設計研究院（TDRI）辦理的「2025金點設計獎」於日前公布429件標章得主，作品來自台灣、中國大陸、香港、澳門、泰國、日本、新加坡、波蘭、馬來西亞、菲律賓、澳洲、美國與德國等13個地區，當中多件來自台灣的作品受到國際評審青睞，從教育出版、交通運輸到文化空間，展現台灣設計的多元能量。

在空間設計類，築點設計的「台鐵觀光列車：山嵐號、海風號」成為矚目焦點。這項設計改造自退役的EMU500電聯車，以台灣獨有的山海意象為靈感，透過大面開窗、隨天色律動的照明與柔和的曲線語彙，營造出兼具在地特色與沉浸氛圍的旅乘空間，為台灣鐵道觀光帶來全新體驗，也獲得評審的高度肯定。

美感細胞、嘉寶美研所「探索臺北：華語學習繪本」。（TDRI提供）美感細胞、嘉寶美研所「探索臺北：華語學習繪本」。（TDRI提供）

在傳達設計類，由美感細胞、嘉寶美研所共同推出的「探索臺北：華語學習繪本」，將台北知名景點與華語學習結合，透過輕薄裝幀的便攜設計，將語言學習融入城市探索與日常體驗。這項設計展現了語言教育與在地文化結合的創新思維，也讓外國學習者能更輕鬆、有趣地認識台灣。

在整合設計類，拾椛舍沒有花的「台灣傳統場域設計導入——龍元宮 人神共創的痕跡」計畫，將桃園龍元宮的神農大帝駕前神童「頭官」橘色頭飾，轉化為統一的視覺語彙，應用於服務台、點香區與經文區等空間。這項設計在文資保護的前提下，透過可移動的模組化家具、改善動線與導視系統，成功打造出不同世代皆容易親近的傳統信仰場域，讓設計在傳承在地文化中發揮實質影響力。

拾椛舍沒有花有限公司「台灣傳統場域設計導入—龍元宮 人神共創的痕跡」。（TDRI提供）拾椛舍沒有花有限公司「台灣傳統場域設計導入—龍元宮 人神共創的痕跡」。（TDRI提供）

在產品設計類，摩米士台灣股份有限公司的「1-Vibe Go 迷你磁吸支架無線音箱」，結合手機支架與磁吸機能，提供隨手吸附、隨處播放的便利體驗，滿足旅遊、辦公、運動或居家等不同場景需求。

TDRI說明，獲得標章的作品同時取得晉級決審資格，將挑戰「年度最佳設計獎」與「年度特別獎」的最高榮譽，最終大獎得主將在12月的頒獎典禮上正式揭曉。「年度最佳設計獎」入圍名單近期公布，詳詢金點獎官網及官方社群平台。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應