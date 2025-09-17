不只台鐵！從華語繪本到廟宇設計 看金點獎如何肯定「台灣設計」

築點設計股份有限公司「台鐵觀光列車：山嵐號、海風號」。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣設計研究院（TDRI）辦理的「2025金點設計獎」於日前公布429件標章得主，作品來自台灣、中國大陸、香港、澳門、泰國、日本、新加坡、波蘭、馬來西亞、菲律賓、澳洲、美國與德國等13個地區，當中多件來自台灣的作品受到國際評審青睞，從教育出版、交通運輸到文化空間，展現台灣設計的多元能量。

在空間設計類，築點設計的「台鐵觀光列車：山嵐號、海風號」成為矚目焦點。這項設計改造自退役的EMU500電聯車，以台灣獨有的山海意象為靈感，透過大面開窗、隨天色律動的照明與柔和的曲線語彙，營造出兼具在地特色與沉浸氛圍的旅乘空間，為台灣鐵道觀光帶來全新體驗，也獲得評審的高度肯定。

美感細胞、嘉寶美研所「探索臺北：華語學習繪本」。（TDRI提供）

在傳達設計類，由美感細胞、嘉寶美研所共同推出的「探索臺北：華語學習繪本」，將台北知名景點與華語學習結合，透過輕薄裝幀的便攜設計，將語言學習融入城市探索與日常體驗。這項設計展現了語言教育與在地文化結合的創新思維，也讓外國學習者能更輕鬆、有趣地認識台灣。

在整合設計類，拾椛舍沒有花的「台灣傳統場域設計導入——龍元宮 人神共創的痕跡」計畫，將桃園龍元宮的神農大帝駕前神童「頭官」橘色頭飾，轉化為統一的視覺語彙，應用於服務台、點香區與經文區等空間。這項設計在文資保護的前提下，透過可移動的模組化家具、改善動線與導視系統，成功打造出不同世代皆容易親近的傳統信仰場域，讓設計在傳承在地文化中發揮實質影響力。

拾椛舍沒有花有限公司「台灣傳統場域設計導入—龍元宮 人神共創的痕跡」。（TDRI提供）

在產品設計類，摩米士台灣股份有限公司的「1-Vibe Go 迷你磁吸支架無線音箱」，結合手機支架與磁吸機能，提供隨手吸附、隨處播放的便利體驗，滿足旅遊、辦公、運動或居家等不同場景需求。

TDRI說明，獲得標章的作品同時取得晉級決審資格，將挑戰「年度最佳設計獎」與「年度特別獎」的最高榮譽，最終大獎得主將在12月的頒獎典禮上正式揭曉。「年度最佳設計獎」入圍名單近期公布，詳詢金點獎官網及官方社群平台。

