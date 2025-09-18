自由電子報
藝文 > 即時

不只美觀！金點設計獎評審揭密：永續、文化與人本關懷 才是設計未來

2025/09/18 09:00

2025金點設計獎於9月1日在台北舉辦複審，選出年度標章得主。（TDRI提供）2025金點設計獎於9月1日在台北舉辦複審，選出年度標章得主。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣設計研究院辦理的「2025 金點設計獎」複審結果公布，429 件得主來自台灣、日本、新加坡、波蘭、馬來西亞、德國等13地，橫跨產品、傳達、空間與整合設計4大類別。今年國際評審評審團觀察到，許多作品突破單純美學層面，進一步關注設計能否觸及人性、引發共鳴，或帶來更友善的社會改變，設計的共同趨勢是，永續、文化責任、人本關懷與社會影響力。

新加坡MonoLab Studio設計的「The Reserve」。（TDRI提供）新加坡MonoLab Studio設計的「The Reserve」。（TDRI提供）

產品設計類，菲律賓 Exploratory Projects 與日本設計師合作的「KAY Chair」，以四片木板與四顆螺絲組裝完成，簡單卻能扁平化包裝，展現環保與高效率兼具的思維。

傳達設計類，波蘭 TOFU Studio 打造的「CLEAN CITY GDANSK」，則把城市首字母 G 轉化為循環符號，為市政府廢棄物管理品牌設計了嶄新的視覺系統。

空間設計方面，新加坡 MonoLab Studio 的「The Reserve」將老倉庫改造為貴重資產保管庫，以瑪瑙夾層玻璃象徵科技與傳統交會，打造出神秘又具戲劇張力的場域。泰國 Double B Hostel 則透過自然光與木質工藝，把舊城街廓中的旅館變成交流空間。

Sin-rin - Redefined CSR 日本Nikken Sekkei設計的「Initiative Aimed at Building Forest-Connected Communities」。（TDRI提供）Sin-rin - Redefined CSR 日本Nikken Sekkei設計的「Initiative Aimed at Building Forest-Connected Communities」。（TDRI提供）

今年複審邀集30位產品、傳達、建築空間、城市與社會設計等多元領域專家組成評審團，包括日本知名建築師平田晃久、NOSIGNER 執行長太刀川英輔、國際平面設計協會（Ico-D）理事長 Melike Taşcıoğlu Vaughan 及前任理事長 Johnathon Vaughn Strebly、釜山設計中心執行長姜必顯、知名西班牙家具品牌 Andreu World 執行長 Jesús Llinares、國際字體設計師社團協會（ISTD）會長 Astrid Stavro、馬來西亞知名室內設計師黎兆康、LeapX Design 創始人鄧雨眠、遊戲橘子品牌中心總監陳秉良、台灣知名平面設計師霧室共同創辦人黃瑞怡等。

擔任本次傳達設計類評審的 Johnathon Vaughn Strebly 表示，今年看到許多規模較大、有野心的作品，能感受到設計師們從視覺至整體專案的企圖心，但他也提醒，在追求規模與形式的同時，不要忽略設計的本質，能否觸及人性、具備人文關懷、引發人們共鳴，會是他評選的重要考量。

產品設計類評審 Jesús Llinares 則認為，設計最重要的是如何啟發創新、為大家帶來福祉，因此能否在材質、製程、工法及設計本身就看到突破，以及設計如何與使用者互動、帶來影響等，都是評選重點。

空間設計類評審黎兆康觀察，從今年參賽作品中，可以看到愈來愈多設計師聚焦於永續與文化責任，讓設計不止於功能解方，更嘗試帶來多層面的改變，其中不少住宅與景觀結合的案例，展現了嶄新的居住想像與勇於探索的精神，令人耳目一新。

TDRI說明，金點設計獎評選分為初審、複審與決審3階段，通過複審之作品獲頒金點設計獎標章，並具晉級決審之資格，可角逐象徵最高榮耀的「年度最佳設計獎」與「年度特別獎」。「年度最佳設計獎」入圍名單近期公布，詳詢金點獎官網及官方社群平台。

