可以「刮開」的紅包！金點設計獎帶你看「生活神器」

〔記者董柏廷／台北報導〕設計如何改變日常？由台灣設計研究院辦理的「2025 金點設計獎」標章作品試著回應這個問題。從迷你藍牙音箱到春節紅包袋，從美體刀到旅宿空間，設計師把巧思帶進生活細節。

摩米士推出的「1-Vibe Go 迷你磁吸支架無線音箱」，結合手機支架與磁吸技術，讓用戶可在旅行、辦公或運動時隨手播放音樂。和碩聯合科技的「Alloy 美體刀」，則以金屬線材打造簡潔結構，兼顧乾燥、清潔與安全。

在傳達設計類，馬來西亞 Fictionist Studio 設計的春節紅包「Shed Off Yesteryear; Shades of Brighter Cheer」，以生肖蛇蛻皮的意象重新詮釋春節紅包，透過除香、靜心靜氣、點燃火柴、刮開銀箔等步驟，把送禮變成一種象徵更新的體驗。

泰國 VMA Design Studio 設計的 Double B Hostel，則把傳統工藝融入青旅空間，結合在地材料、傳統木作工藝與現代工法，創造出具流動感的木質立面，透過中庭引入自然光，讓旅宿不只是睡覺的地方，更是交流與在地文化體驗的平台。

TDRI指出，今年評審團認為，設計的本質不只在於形式，而是能否帶來更便利、美好的使用體驗。多件作品在細節中展現貼近人性的設計力，因此受到肯定。

