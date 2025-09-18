自由電子報
藝文 > 即時

第14屆台北雙年展亮點曝光 幽靈猴子、偽飛行場、陶土餅乾一次看

2025/09/18 16:00

寇拉克里・阿讓諾度才，《愛在死亡之後》（錄像截圖），2025。（寇拉克里・阿讓諾度、北美館提供）寇拉克里・阿讓諾度才，《愛在死亡之後》（錄像截圖），2025。（寇拉克里・阿讓諾度、北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的2025年第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」，將於11月1日登場，邀集來自35個城市、52位藝術家的作品，其中33件為全新委託創作與現地製作。本屆策展由柏林漢堡車站國家當代藝術美術館雙館長山姆．巴塔維爾與提爾．法爾拉特共同擔任，展覽以台灣複雜的歷史層疊為背景，探問「思慕」如何從個人情感轉化為集體經驗。

邱子晏，《偽飛行場》（錄像截圖），2025。（邱子晏、北美館提供）邱子晏，《偽飛行場》（錄像截圖），2025。（邱子晏、北美館提供）

北美館今（17）日發布新聞稿透露本屆新作亮點。泰國藝術家寇拉克裡・阿讓諾度才以《愛在死亡之後》將記憶與神話交織，幽靈般的猴子與靈體在透明幕牆浮現，直面悲痛與重生。黎巴嫩藝術家歐馬爾・米斯馬爾的《我的雙眼仍在流淚》則以人工花卉再現《巴勒斯坦之花》，完美卻無香的花朵成為失落的記憶隱喻。

台灣藝術家邱子晏的《偽飛行場》同樣吸睛，他重建殖民時期誘敵機場，搭配自製零式戰機與錄像敘事，從歷史虛構中折射台灣身份認同與客家文化傳承。另一件亮點作品是西班牙藝術家阿瓦羅・烏爾巴諾的《活畫（失竊的太陽）》，把北美館館藏與舞台語彙交織成幽靈般的無聲劇場，顛覆觀眾對美術館與歷史的既定想像。

此外，沙烏地阿拉伯藝術家法特瑪・阿布杜哈迪透過《留下的……盡可能長存》，以九層塔植栽和絲網布花園，讓氣味承載逐漸消逝的記憶與關懷；法國藝術家加埃爾・肖瓦內的《幸運餅乾》由數千件手工陶餅乾組成，每顆都藏著一顆種子或秘密，召喚文化錯置與勞動身影。

法特瑪・阿布杜哈迪，《留下的⋯⋯盡可能長存》，絹印於透明網布、不鏽鋼懸吊結構、九層塔植栽，共18幅，每幅 400 x 90 公分。2025。（法特瑪・阿布杜哈迪、北美館提供）法特瑪・阿布杜哈迪，《留下的⋯⋯盡可能長存》，絹印於透明網布、不鏽鋼懸吊結構、九層塔植栽，共18幅，每幅 400 x 90 公分。2025。（法特瑪・阿布杜哈迪、北美館提供）卓永俊，《愛你潔淨雙腳的週四》，2023。（卓永俊、北美館提供）卓永俊，《愛你潔淨雙腳的週四》，2023。（卓永俊、北美館提供）雅浸・金朝恩，《微創：侵碎之章》，2025。（雅浸・金朝恩、北美館提供）雅浸・金朝恩，《微創：侵碎之章》，2025。（雅浸・金朝恩、北美館提供）

策展人山姆．巴塔維爾與提爾．法爾拉特表示：「如今，思慕已成為某種深刻的集體經驗，無論是面臨假訊息時尋求真相、在破碎的社群中尋找歸屬感，以及在時代的分歧下渴求連結，我們都充滿渴望。此次雙年展就是要讓思慕不再是抽象的歷史產物，而是鮮活、迫切且當代共享的體驗。」

赫拉・比于塔詹，《摧毀你家，造一艘船，拯救生命》，2015。地毯印刷，尺寸依空間而定。（Miriam O’Connor攝，赫拉・比于塔詹、北美館提供）赫拉・比于塔詹，《摧毀你家，造一艘船，拯救生命》，2015。地毯印刷，尺寸依空間而定。（Miriam O’Connor攝，赫拉・比于塔詹、北美館提供）

