北美館台北雙年展11月開幕大陣仗！論壇＋音樂表演一次滿足

拉納・貝古姆，《No.1048 L 網格》（局部），2020。（Angus Mill攝、拉納・貝古姆提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的2025年第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」將於11月1日至明年3月2日展出。策展人山姆．巴塔維爾與提爾．法爾拉特強調，本屆主題關注「思慕」如何轉化為集體經驗。開幕週末（11月1日至2日）將不只展覽，還有音樂、論壇與跨國對話，打造藝術迷不能錯過的文化盛事。

北美館說明，11月1日開幕當日，義大利藝術家雅各波・貝納西將帶來現場音樂表演，以強烈影像與聲音裝置營造沉浸氛圍，為雙年展揭開序幕。同場舉辦的雙日論壇，亦是本屆活動亮點。論壇規劃6大主題，包括深入探討思慕、歸屬、失調、歷史、觀點與合作，邀請近30位參展藝術家與思想家交流。陣容涵蓋作家吳明益、多媒體藝術家莫娜・哈透姆、跨領域創作者伊凡娜・巴希奇，以及錄像藝術家吳家昀等，將與觀眾共探藝術如何回應社會困境並開啟新視角。

請繼續往下閱讀...

北美館指出，論壇不僅是專業討論，更希望吸引普羅觀眾參與。觀眾可在現場與國際藝術家對話，直接感受不同文化間對「歸屬」與「渴望」的思考火花。詳詢北美館官網。

2025年第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」將於11月1日至明年3月2日展出。（北美館提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法