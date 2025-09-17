鄭豐喜紀念圖書館重建粗估經費1.59億 口湖公所盼中央補助經費

口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用36年，因建物老舊，公所規劃將拆除重建。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用36年，公所考量安全、結構等因素規劃重建，今年初送件至教育部爭取經費，獲中央回覆因核定縣府「總圖書館」補助，因此重建案未能補助。今（17）日公所召開記者會，向中央喊話盼能盡速得到補助。

公所召開記者會說明規劃事項，並盼中央可以協助補助經費。（記者李文德攝）

鄭豐喜因患有先天性兩腳萎縮症，其右腳自膝以下彎曲、左膝以下萎縮，雖從小飽受欺凌，但他不屈服於命運，苦讀向學，更將自己成長、求學過程寫成《汪洋中的一條船》，至今仍感動不少人，後鄭豐喜因肝癌去世，享年31歲。

其夫人吳繼釗為傳承丈夫精神，成立「鄭豐喜文教基金會」，更募資購地，在湖東村興建鄭豐喜紀念圖書館，獲當時縣政府、省政府各界支持，1988年竣工後更是當地民眾、學子閱讀、休憩的空間，更是口湖鄉精神地標。

鄉長李龍飛表示，圖書館因年久失修，漸漸出現建築滲漏等問題，因此規劃將占地約500坪館舍拆除重建為2層樓建物，更規劃鄭豐喜紀念館，以科技方式呈現鄭老師身影，初估工程總經費約1億5,900萬元。

李龍飛表示，今年初向教育部提出「Big Maker公共圖書館建置科技運用與創新實驗環境實施計畫」第二類申請案並經進入複審階段，但教育部考量「均衡臺灣」發展政策主軸，因雲林縣政府提第一類「總圖書館」獲得補助，故本鄉圖書館未獲補助。

李龍飛說，今年9月再次向教育部提出第二類申請案，盼中央補助經費，今年逢鄭逝世50週年，重建圖書館深具意義。

