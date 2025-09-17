限制級
首屆台灣國際兒少書展台中登場 文化部長李遠推「兒少優先」政策
第1屆台灣國際兒少書展於明（18）日至21日在台中國際展覽館舉辦。（記者黃旭磊攝）
〔記者黃旭磊／台中報導〕2025第1屆台灣國際兒少書展將於明（18）日至21日在台中國際展覽館舉辦，文化部長李遠、台中市文化局長陳佳君及義大利辦事處代表龍博文，率先為學童開箱烏日會場，李遠像小孩一樣，自告奮勇搶先體驗溜滑梯，還騎旋轉木馬感受童趣，李遠說，國際兒少書展是繼台北國際書展（TiBE）後，每年兩大書展之一，若成功吸引人潮，每年都要在台中舉辦。
文化部長李遠在首屆台灣國際兒少書展溜滑梯。（記者黃旭磊攝）
文化部與台中市府攜手合作首屆台灣國際兒少書展，明（18）日起在烏日台中國際展覽館展至21日（週日），會場有台中主題城市館「從林開始：書頁裡的奇幻旅程」，以及義大利主題國館等數十個展區，李遠、文化部政次李靜慧、龍博文（Marco Lombardi）、文化內容策進院院長王敏惠等人上台為書展揭幕。
文化部長李遠在首屆台灣國際兒少書展體驗旋轉木馬。（記者黃旭磊攝）
李遠率先為學童及家長開箱會場，自告奮勇向導覽人員說「我要溜滑梯」，還坐上白色旋轉木馬繞圈，並至公民書區、台灣漫畫館、繪本故事館參觀。
李遠說，過去曾用10年時間辭掉工作，專心在家寫親子散文及繪本，去年就任文化部就把「兒少優先」列為核心政策，陸續舉辦繪本學校、繪本獎及青漫獎，國家教育兒童及青少年可看出國家文明進程，期待兒少書展可以成為台灣每年兩大書展之一。
