晴時多雲

藝文 > 即時

文化資產局《停跡坪》新書發表 16處國定古蹟化身文學書寫舞台

2025/09/17 17:17

作家李秉樺（左起）、作家徐禎苓、文化部文資局主任陳柏欽、局長陳濟民、作家葉淳之、文訊雜誌社社長封德屏、古蹟專家李乾朗、作家謝鑫佑、作家蕭詒徽合影。（文資局提供）作家李秉樺（左起）、作家徐禎苓、文化部文資局主任陳柏欽、局長陳濟民、作家葉淳之、文訊雜誌社社長封德屏、古蹟專家李乾朗、作家謝鑫佑、作家蕭詒徽合影。（文資局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部文化資產局與文訊雜誌社共同策劃出版的「國定古蹟專刊」系列專書第3冊《停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫》，今（17）日下午於紀州庵文學森林舉辦新書發表會。現場貴賓包括文化資產局長陳濟民、古蹟專家李乾朗、文訊雜誌社社長封德屏，以及參與創作的蕭詒徽、葉淳之、李秉樺、張郅忻、徐禎苓、謝鑫佑等人，並有多處國定古蹟代表出席共襄盛舉。

「國定古蹟專刊」自出版以來，秉持「讓古蹟真正走入民眾日常」的理念。首2冊《寧靜時光》與《歷史上的刺蝟島》分別聚焦宗教信仰與軍事遺構，本次推出的《停跡坪》則以「民居生活」為主題，納入宅第、教育機構及公共建設等16處國定古蹟。書名「停跡坪」寓意古蹟是時間停留的痕跡，強調古蹟不僅是建築，更承載文化與人文記憶。

由文化部文化資產局與文訊雜誌社共同策劃出版的「國定古蹟專刊」系列專書第3冊《停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫》。（文資局提供）由文化部文化資產局與文訊雜誌社共同策劃出版的「國定古蹟專刊」系列專書第3冊《停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫》。（文資局提供）

此書邀請多位創作者以散文、紀實報導與小說等多元文學形式進行書寫。內容涵蓋依據史料發展的虛構故事、奇幻魔幻旅程、跨國愛情題材，以及訪談古蹟後代子孫所展開的文史對話。作家透過實地走訪與資料搜集，在空間與歷史脈絡中，展現古蹟的多重樣貌，期盼引導讀者透過文字進入故事情境，進一步理解古蹟的文化價值，並實際走入古蹟現場。

此外，9月21日亦將舉辦「進入歷史的隙縫」講座，邀請蕭詒徽、徐禎苓與邱常婷分享創作與古蹟的關聯。同時舉行「古蹟走讀票選」活動，讀者可投票選出最想參訪的古蹟，後續將由專家帶領實地走讀，推廣古蹟文化體驗。

