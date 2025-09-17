自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

從莫斯科叛逃到西方 小提琴家穆洛娃珍惜自由 林品任受啟發

2025/09/17 19:05

小提琴家林品任（左起）、維多利亞．穆洛娃，與NSO榮譽指揮呂紹嘉合影。（NSO提供）小提琴家林品任（左起）、維多利亞．穆洛娃，與NSO榮譽指揮呂紹嘉合影。（NSO提供）

凌美雪／核稿編輯

〔記者凌美雪／綜合報導〕NSO國家交響樂團新樂季啟動，將由NSO 榮譽指揮呂紹嘉率團連演2場，為樂迷展現橫跨古典至現代的多樣面貌。其中，9月19日的開季音樂會，邀請到曾就讀莫斯科音樂學院的知名小提琴家維多利亞‧穆洛娃（Viktoria Mullova），共同呈獻西貝流士的《D小調小提琴協奏曲》。穆洛娃於1982年贏得柴科夫斯基小提琴比賽金牌後，於1983年戲劇性地叛逃到西方，之後便與世界上最頂尖的樂團與指揮家合作演出，活躍於各大國際音樂節。

穆洛娃說，「自由」對她來說意義非凡，「還在蘇聯時，演奏和比賽的機會極為有限，當時如果只拿到第2名，就會被派去西伯利亞當老師，第3名則可能就失去了所有機會；比賽意味著唯一能奔向自由的機會。」穆洛娃說，那是一種無比壓迫的經驗，「但我也體會到，恐懼是無法孕育出好音樂的，正因如此，自由才顯得彌足珍貴。」

另於9月27日邀請台灣知名小提琴家林品任重返NSO，演出的蕭斯塔科維契《第1號小提琴協奏曲》，展現出極權下的壓迫感，帶著痛苦與深沉的掙扎。穆洛娃與林品任見面時，林品任特別帶了許多自己收藏的穆洛娃錄音請她簽名，林品任說，「我成長於自由的台灣，無法完全體會在專制體制下生活的壓迫，但我能從大師們的音樂中，聽到那份深刻的情感。這對我而言，是非常珍貴的啟發。」

