傅明光驟逝讓李遠不捨 7月與楊麗花同場領獎 一席話感動全場

傅明光（右）於今年7月獲頒第44屆「行政院文化獎」，由行政院長卓榮泰親授文化獎章及證書。（文化部提供）

凌美雪／核稿編輯

〔記者凌美雪／綜合報導〕今年甫獲行政院文化獎的重要文化資產「土水修造技術（瓦作）」保存者（人間國寶）傅明光，驚傳16日辭世，享壽86歲，文化部長李遠今（17）日趕赴新竹，親向家屬表達深切哀悼與不捨，李遠表示，傅明光終身奉獻台灣傳統建築修復，無私無悔的傳承貢獻良多，文化部將呈請總統明令褒揚。

傅明光1940年生，即使年逾80，仍親自指導傳承土水修造技術。他與吳晟、楊麗花今年7月同時獲頒行政院文化獎，因此首次由太陽曝曬的屋頂，下到燈光聚焦的舞台，但他的得獎感言卻讓現場很多人特別感動，因為他除了感謝所有幫助過他的人，還特別感謝他的徒弟，願意進入古蹟修復保存這真寂寞又辛苦的行業。

「我一直和徒弟們說，蓋房子修古蹟一定要專心、細心，還要耐心。我們做的東西不怕千人看，只怕一人試。」頒獎典禮上，傅明光說，「只要我身體健康，我還是會帶著徒弟一起工作，把建築傳統技術傳承下去」他決定要成立「全國傳統匠師工會」，照顧全體匠師，並與政府合作改善工程環境，讓傳統建築技術傳承下去。

也因這些話，讓李遠對於傅明光驟逝「內心深處覺得非常哀傷」，李遠說，他對於傅明光的敬業精神感到非常欽佩和感動。李遠強調，文化部除會持續完成記錄傅明光技法、工具的教學工具書與紀錄片出版外，也會全力支持傅明光所提成立「全國傳統匠師產業工會」，加速完成他對保障所有傳統匠師有更好工作環境，且更受尊敬的職人精神。

