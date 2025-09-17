秋遊淡水看淡江大橋合龍壯闊景致 將捷金鬱金香推「漫遊滬尾」多元組合

秋天的淡水少了夏日的炙熱與冬日的濕冷，逐漸宜人的氣候最適合慢旅。（將捷金鬱金香酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕備受矚目的淡江大橋於昨（16）日正式合龍，壯闊橋體搭配夕陽景致，成為淡水最新地標，為旅程增添必訪亮點，加上從9月27日的「環境藝術節」到10月4日「樂活嘉年華」，秋日的淡水節目豐富，將捷金鬱金香酒店順應此秋節氛圍，即日起至11月30日，特別推出「漫遊滬尾」秋季住房專案，設計多元組合滿足不同需求，從1泊1食、親子同遊到1泊2食及3天2夜等選擇，皆結合餐飲體驗與在地活動，讓遊客能依照自己的旅遊計畫，自由挑選最適合的方式。

將捷金鬱金香酒店推出一系列「漫遊滬尾」秋季住房專案。（將捷金鬱金香酒店提供）

首先是「漫遊滬尾1泊1食」專案，提供雙人入住與翌日早餐，並加贈「滬尾之星電影夜」雙人套餐，讓旅人於夜晚共享輕鬆氛圍。同時還可享「廚藝小教室DIY」體驗，以及平日限定的淡水小旅行行程，並附贈「禮萊廣場兒童遊戲室1日暢玩」（至多2大2小），適合情侶或親子共遊。針對家庭需求，酒店則貼心規畫「漫遊滬尾 兩大兩小1泊1食」，每房除包含早餐與「滬尾之星電影夜」雙人套餐外，特別贈送兩位未滿12歲兒童免費入住，並可參加平日限定的淡水小旅行與廚藝DIY活動，讓親子同享假期樂趣。

3天2夜專案加贈餐飲抵用金，並附上「滬尾之星電影夜」雙人套餐。（將捷金鬱金香酒店提供）

將捷金鬱金香說明，若希望享受更豐盛的美食體驗，可選擇「漫遊滬尾1泊2食」專案，每房除早餐外，還能於河畔餐廳享用豐盛晚餐，再搭配「滬尾之星電影夜」雙人套餐與多項加贈活動，打造充實的兩人假期。對於計畫延長旅程的遊客，酒店亦推出「漫遊滬尾3天2夜」專案，每房包含兩晚住宿與早餐，加贈「河畔餐廳&滬尾之星餐飲抵用金2,000元」，並附上「滬尾之星電影夜」雙人套餐、平日限定的淡水小旅行與廚藝DIY，讓旅程更豐富且具彈性。

「漫遊滬尾」秋季住房專案，皆含「廚藝小教室DIY」活動。（將捷金鬱金香酒店提供）

此外，「漫遊滬尾」專案均可搭配「酒店6週年住房優惠」發行的客房抵用金與升等券使用，提供旅客更多優惠選擇。更多相關內容詳詢將捷金鬱金香酒店官網。

