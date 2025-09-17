自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

塵封77年的藍色之謎 波洛克畫作顏料終被辨識

2025/09/17 21:34

抽象表現主義畫家傑克遜．波洛克（Jackson Pollock）《Number 1A, 1948》。（美聯社）抽象表現主義畫家傑克遜．波洛克（Jackson Pollock）《Number 1A, 1948》。（美聯社）

〔蔡佩盈／綜合外電報導〕藍色顏料在自然界中相當罕見，僅能從礦物中取得。最早來自稀有的青金石，直至古埃及人發明出第一種合成顏料「埃及藍」，後世雖出現群青顏料，仍要價不斐，足見此色珍貴美麗的程度。

抽象表現主義畫家傑克遜．波洛克（Jackson Pollock）代表作之一《Number 1A, 1948》，作品使用的藍色顏料向來是個謎，前（15）日研究人員首次證實波洛克所使用的藍色顏料為「錳藍」（manganese blue）。

《Number 1A, 1948》展現波洛克的經典風格：在畫布上滴灑與潑濺顏料，形成鮮明生動的作品。波洛克甚至在畫面上方加入了自己的手印，注入強烈個人風格。這幅畫目前展出於紐約現代藝術博物館（MoMA），先前已辨識出畫布的紅、黃色顏料，但那種濃郁的青色（turquoise blue）卻難以確認來源。

用雷射分析取自波洛克畫作《Number 1A, 1948》的藍色顏料樣本，以確定其化學分子。（美聯社）用雷射分析取自波洛克畫作《Number 1A, 1948》的藍色顏料樣本，以確定其化學分子。（美聯社）

科學家研究藝術材料的化學成分，主要是為了保存古老畫作與鑑定贗品。在最新的研究中，研究人員從畫布上刮取藍色顏料樣本，並用雷射光線來測量這些顏料分子的振動方式。這讓他們獲得了這種顏料的獨特化學指紋（chemical fingerprint），進而確認它就是錳藍。這項分析結果於前（15）日發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS），是首次證據確鑿顯示波洛克使用這種特定的藍色顏料。

「錳藍」這種冷調藍色，亦曾被用來為游泳池的水泥著色。不過，因汙染環境、對人體有害等顧慮，在1990年代被逐漸淘汰。

