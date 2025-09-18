璀璨千年瑰寶及國際名藏齊聚 2025台北文華藝博9/26開展

第3屆台北文華藝術博覽會將於9月26日登場，博物館級精品雲集，圖為來自東京鑑古堂〈清乾隆 御製銅鎏金嵌百寶瑞獸〉。（台北文華藝術博覽會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕第3屆台北文華藝術博覽會將於9月26至29日，在台北文華東方酒店THE ARCADE文華精品登場，本屆參展陣容不僅延續前屆重量級古董商，更邀集來自英國、美國、日本、馬來西亞、香港與台灣的頂尖展商共同展出。展品涵蓋瓷器、玉器、佛教藝術、文房雅器、雕刻、造像、古董家具與珠寶設計等多元門類，博物館級精品雲集，預期將再次吸引廣大藝術愛好者。展覽免費參觀，展出時間上午11：00～下午6：00。

今年大會特別策展企畫「璀璨之賞─海內外重要藏家精品特區」，圖為〈帕拉銅嵌銀釋迦牟尼佛〉。（台北文華藝術博覽會提供）

今年大會特別策展企畫「璀璨之賞─海內外重要藏家精品特區」，此特區將邀請海內外重量級藏家，借展10件博物館級藏品，完整呈現國際典藏精華。其中佛教藝術方面，展出一尊11～12世紀〈帕拉銅嵌銀釋迦牟尼佛〉，為印度帕拉王朝時期精品，底座銘文尤為珍罕。另一件係英國古董商翹楚Jules Speelman舊藏的13～14世紀〈直貢噶舉初祖吉天頌恭仁欽貝像〉，以及龍門石窟最早開鑿古陽洞內，極具重要研究歷史價值的北魏〈龍門古陽洞石灰岩交腳菩薩〉。

玉器展品中的清乾隆〈白玉高浮雕戲珠龍紋觀音瓶〉。（台北文華藝術博覽會提供）

玉器展品有清乾隆〈白玉高浮雕戲珠龍紋觀音瓶〉，為美國 Elizabeth Parke Firestone舊藏，不僅在選料、工藝與題材上皆屬上乘，且曾著錄於《清玉掇英》與《清代玉雕之美》。另有漢代〈白玉龍虎玉卮〉，其風格與安徽巢湖市北山頭漢墓出土的國寶文物相近。漆器精品方面，將展出元代雕漆名匠張成製作的元代〈剔紅菊花紋圓盤〉，雕漆工藝皆為上乘之作。另有一件造型特殊罕見的明代〈黃花梨尊形筆筒〉，圓滑飽滿外型，充分表現木作藝師巧思。

明〈紫砂枕〉，正面前牆陰刻篆書「寧明吉祥，壽考無疆」。（台北文華藝術博覽會提供）

不容錯過的，還有兩件精品級的紫砂器，一件明〈紫砂枕〉，正面前牆陰刻篆書「寧明吉祥，壽考無疆」4行8字，後壁中央陰刻篆書「大明萬曆」4字。下緣置小通氣孔，防止燒造時變形。全器線面勁柔，珍稀少見。與另一件明〈無款柿蒂蓋四方開光壺〉，製作工藝精巧大方，平正穩重，土胎細膩，係一傳難得明代珍品。

振樂堂〈金代 鈞窯梅瓶〉。（台北文華藝術博覽會提供）

主辦單位「台北國際藝展公司」表示，除了特區展品外，本屆佛教藝術與宗教造像亦為焦點之一，還有宮廷藝術、玉器展品、瓷器類展品，以及雜項與生活雅器、珠寶精品等，品項琳瑯滿目、件件熠熠生輝，歡迎大家前來見證亞洲古董藝術市場的新風貌。

