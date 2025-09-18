自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

快來尋寶！台南市府釋出933萬雕刻藝品首度標售 最低750元就能帶回家

2025/09/18 13:36

木雕石雕藝品展覽標售品。（台南市府財稅局提供）木雕石雕藝品展覽標售品。（台南市府財稅局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕喜愛雕刻藝術的朋友，千萬別錯過這波「尋寶」機會！台南市府財政稅務局首度委託台南市文物協會，將公開標售台灣首府大學留下的木雕、石雕藝品多達450件，最低標價750元就能帶回家。9月19日至28日於曾文市政願景園區致遠樓4樓展出，採現場投標方式，9月30日正式開標。

這批作品原本是台灣首府大學經營蓮潭中心時的收藏。該校2023年退場，由台南市政府接管並進行活化校舍空間轉型任務，是全國首件大學退場後活化校舍的案例。新園區定位為台南第三市政中心，提供多元公共服務。

木雕石雕藝品展覽標售品。（台南市府財稅局提供）木雕石雕藝品展覽標售品。（台南市府財稅局提供）

這些雕刻精品也一併捐贈由市府接手。財稅局表示，450件藝品標售總底價約933萬元，單件作品從「親民價」750元，到「精品級」11萬9,000元都有，其中〈闔家歡〉藝品是這次底價最高的亮點。

展覽期間每天上午10點到下午4點開放，民眾可近距離欣賞，再填寫投標單參加競標。9月30日上午10點，將在致遠樓5樓國際會議廳舉行正式開標。完整標售清單與資訊，可上「台南市文物協會」臉書專頁，或掃描現場QRCODE查詢。

木雕石雕藝品展覽標售品。（台南市府財稅局提供）木雕石雕藝品展覽標售品。（台南市府財稅局提供）

