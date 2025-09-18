自由電子報
晴時多雲

藝文 > 藝起享享 > 藝風采

新竹北埔限定「細人普」 9/20來趟奇幻冒險體驗客庄文化與童趣

2025/09/18 13:38

北埔鄉長莊明增表示，「細人普」源於北埔在地的普施幼魂習俗，象徵慈悲與守護。透過創意轉化，在遊戲互動中讓孩子們體驗傳統之美。（北埔鄉公所提供）北埔鄉長莊明增表示，「細人普」源於北埔在地的普施幼魂習俗，象徵慈悲與守護。透過創意轉化，在遊戲互動中讓孩子們體驗傳統之美。（北埔鄉公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣北埔鄉公所將在地傳統祭典創意轉化的「細人普」文化活動，本週六（20日）上午11點到下午5點，將在慈天宮廟坪廣場及北埔老街登場，今年以「童玩節」為核心，融合傳統與創意，邀請大小朋友走進老街，在遊戲、手作與表演中感受北埔的溫暖人情與文化底蘊。

新竹縣北埔鄉「細人普」文化活動，本週六（20日）將在慈天宮廟坪廣場及北埔老街登場。（北埔鄉公所提供）新竹縣北埔鄉「細人普」文化活動，本週六（20日）將在慈天宮廟坪廣場及北埔老街登場。（北埔鄉公所提供）

北埔鄉長莊明增表示，「細人普」源於北埔在地的普施幼魂習俗，象徵慈悲與守護。過去這是一項帶著善念的祭典，近年透過創意轉化，在遊戲互動中讓孩子們體驗傳統之美，在笑聲中裡將文化傳承給更多的民眾。這是一場以傳統為根基的客庄兒童節，這天走進北埔老街，會遇見小丑、氣球達人與雕像藝人帶來的街頭互動，讓老街每個角落都充滿驚喜，像是一場奇幻冒險。

現場將舉辦童玩市集與兩大DIY課程，包括「機器人組裝大會」，孩子們可以用老屋拆下的木料和各式零件，拼湊出獨一無二的小夥伴；以及「麵包捏塑」，用輕黏土捏出熊熊、兔兔、可頌小鬼等可愛造型麵包，把原本冰冷的祭品轉化為童趣與祝福。

其次，會場將展示由社區共同完成的捏麵人作品，搭配國際級的果雕大師於現場親自示範技術高超色彩鮮明的果雕，一起重現「看桌」藝術，讓傳統工藝在老街巷弄間重新綻放新光彩。

此外，舞台演出將從下午開始接續登場，包括帽子雜耍、水晶球、魔術、泡泡秀、鹹菜桶打擊樂團，以及劉阿昌&打幫你樂團等為觀眾帶來掌聲與尖叫連連的精彩呈現，期待初秋愉悅的城茶記憶可以滋養大家一整年。活動皆免費參加，部分DIY課程需事先在北埔鄉公所粉絲專頁報名，名額有限，額滿為止。

