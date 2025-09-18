自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

許強照「化廢為寶」 融入海廢玻璃創作「雞母狗燈塔」

2025/09/18 13:41

陶藝家許強照計畫創作「雞母狗燈塔」，成為菓葉社區意象。（記者劉禹慶攝）陶藝家許強照計畫創作「雞母狗燈塔」，成為菓葉社區意象。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕出身澎湖湖西鄉菓葉村的陶藝家許強照為澎湖人，多年來飄洋過海前往台灣本島打拚，現在返回故鄉，與菓葉社區發展協會合作，將畢生所學傳承給家鄉後進子弟，並發揚「澎湖土」龜裂之美，現更「化廢為寶」，利用海廢玻璃增添陶藝五顏六色之美，計畫創作「雞母狗燈塔」，成為菓葉社區入口意象。

海廢玻璃成為陶藝創作素材，增添五顏六色繽紛色彩。（記者劉禹慶攝）海廢玻璃成為陶藝創作素材，增添五顏六色繽紛色彩。（記者劉禹慶攝）

由於年輕時從事廟宇的工作經驗，在澎湖縣廟宇中還保留許強照與父親的作品，許退伍後投入陶藝雕塑自由創作，並曾任澎湖仁愛之家藝品雕刻指導老師，獨特「手工」陶藝創作內容廣泛，擅長雕塑出生活中的人物栩栩如生，每件創作都是一段生命歷程，代表對生命的熱愛與期待，佛像人物雕塑手法惟妙惟肖，令人驚艷。

許強照近年頻頻返鄉，與菓葉社區發展協會總幹事歐陽瑋蔓合作，教授家鄉父老及新住民族群陶藝技巧，除了茶杯、碗盤等日常用品外，並為菓葉設計出系列雞母狗陶藝創作，成為當地社區特色，近來更計畫結合大型雞母狗創作，設計「雞母狗燈塔」，矗立在菓葉社區，成為社區意象地標。

由於菓葉社區接受環保艦隊委託，協助處理5噸的海廢玻璃，在許強照協助下，將玻璃融入陶藝創作素材，由於玻璃五顏六色，更添繽紛色彩效果，讓規劃中「雞母狗燈塔」有了色彩加持，逐漸浮現雛型，未來精采可期，也成為「化廢為寶」最佳典範，提供環保再利用新思考模式。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應