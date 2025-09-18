許強照「化廢為寶」 融入海廢玻璃創作「雞母狗燈塔」

陶藝家許強照計畫創作「雞母狗燈塔」，成為菓葉社區意象。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕出身澎湖湖西鄉菓葉村的陶藝家許強照為澎湖人，多年來飄洋過海前往台灣本島打拚，現在返回故鄉，與菓葉社區發展協會合作，將畢生所學傳承給家鄉後進子弟，並發揚「澎湖土」龜裂之美，現更「化廢為寶」，利用海廢玻璃增添陶藝五顏六色之美，計畫創作「雞母狗燈塔」，成為菓葉社區入口意象。

海廢玻璃成為陶藝創作素材，增添五顏六色繽紛色彩。（記者劉禹慶攝）

由於年輕時從事廟宇的工作經驗，在澎湖縣廟宇中還保留許強照與父親的作品，許退伍後投入陶藝雕塑自由創作，並曾任澎湖仁愛之家藝品雕刻指導老師，獨特「手工」陶藝創作內容廣泛，擅長雕塑出生活中的人物栩栩如生，每件創作都是一段生命歷程，代表對生命的熱愛與期待，佛像人物雕塑手法惟妙惟肖，令人驚艷。

請繼續往下閱讀...

許強照近年頻頻返鄉，與菓葉社區發展協會總幹事歐陽瑋蔓合作，教授家鄉父老及新住民族群陶藝技巧，除了茶杯、碗盤等日常用品外，並為菓葉設計出系列雞母狗陶藝創作，成為當地社區特色，近來更計畫結合大型雞母狗創作，設計「雞母狗燈塔」，矗立在菓葉社區，成為社區意象地標。

由於菓葉社區接受環保艦隊委託，協助處理5噸的海廢玻璃，在許強照協助下，將玻璃融入陶藝創作素材，由於玻璃五顏六色，更添繽紛色彩效果，讓規劃中「雞母狗燈塔」有了色彩加持，逐漸浮現雛型，未來精采可期，也成為「化廢為寶」最佳典範，提供環保再利用新思考模式。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法