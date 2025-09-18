自由電子報
台東3處歷史建築活化委外經營餐飲 陸續開幕

2025/09/18 13:45

見證台東鐵路發展的機關車庫修繕後活化，成為餐飲空間。（記者黃明堂攝）見證台東鐵路發展的機關車庫修繕後活化，成為餐飲空間。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東女中前的兩棟日式木造歷史建築，還有鐵花路旁見證台東鐵路發展的機關車庫，經縣府修繕後招商活化，由雲品國際集團分別經營雞蛋糕、丼飯及港式料理專賣店，歷史場域成了當代飲食空間。

台東「機關車庫」自2001年台東舊站廢站後即被指定為歷史建築，縣政府修繕後標租予雲品國際活化再利用，成為舊站轉型再生的重要里程碑。這座日治時期興建的木構建築，如今透過保留原始結構、修復修車溝與工作台等歷史痕跡，結合米其林星級餐飲料理，讓文化與味蕾在「機關車庫Tea House 1917」裡相遇。

見證台東鐵路發展的機關車庫修繕後活化，成為餐飲空間。（記者黃明堂攝）見證台東鐵路發展的機關車庫修繕後活化，成為餐飲空間。（記者黃明堂攝）

台東市北町日式建築宿舍群為1939年日治時代木造建築，整體佔地2.1公頃，重新修復後先由雲品規劃7棟獨立町屋與1棟10間客房的文創青年旅館，近日再有「魚刺人雞蛋糕寶桑店」、「北町丼飯屋」開幕，以歷史空間為台東注入全新食旅風貌。

北町丼飯屋融合古樸建築與當代日料，讓顧客可在綠意圍繞的庭園景致中享用結合在地食材的日式料理，感受復古空間與創新美味交織的用餐體驗。魚刺人雞蛋糕寶桑店推動在地文創，鼓勵青年返鄉，透過地方特色食材與技術合作，將經典雞蛋糕帶入新風味。

