藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

以戲劇演繹台北茶室文化 紅包場演唱會11/15盛大開唱

2025/09/18 14:40

紅包場演唱會陣容華麗，11月15日在西門紅樓北廣場盛大舉辦。（北市文化局提供）紅包場演唱會陣容華麗，11月15日在西門紅樓北廣場盛大舉辦。（北市文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市政府文化局今（18）日在北市僅存的紅包場歌廳「金鑽歌廳」舉辦「萬華地區社會平權樂齡文化活動暨藝術導入示範計畫」啟動記者會，本次活動計畫首度以戲劇形式，演繹萬華茶室、紅包場文化，活動內容以沉浸式體驗出發，包含以萬華茶室文化為背景，規劃走動式戲劇走讀。以北市僅存的紅包場歌廳為舞台，規畫紅包場主題劇場，透過戲劇形式重現紅包場風情，另邀請多位知名歌星在11月15日於西門紅樓北廣場辦理紅包場演唱會，期透過計畫深化在地居民認同，向大眾推廣在地文化價值。

文化局蔡詩萍局長致詞時表示，本次計畫活動包含了1場紅包場演唱會、2大戲劇團隊的參與、3場沉浸式劇場、4場走動式戲劇導覽；茶室、紅包場是萬華在地最獨特的樂齡活動，承載著世代的生活與情感。本次計畫更是首度以戲劇形式，演繹萬華茶室、紅包場文化，以「藝術導入」的方式推動，邀請民眾一同參與，其中紅包場沈浸式劇場更規畫1場公益專場，邀請萬華在地團體機構，讓樂齡族重溫紅包場時光。

以北市僅存的紅包場歌廳為舞台，規畫紅包場主題劇場，透過戲劇形式重現紅包場風情。（北市文化局提供）以北市僅存的紅包場歌廳為舞台，規畫紅包場主題劇場，透過戲劇形式重現紅包場風情。（北市文化局提供）

文化局指出，本次計畫邀請劇場經驗40年，曾擔任綠光劇團表演學堂堂主、紙風車劇團企經理，人稱「大熊老師」的劉長灝，以走動式戲劇導覽方式，將萬華「茶室」規2條主題故事路線，引領民眾深度體驗萬華的文化內涵。主題一「茶味在人情在」時間在10月11日 （六）、10月12日（日）、主題二「聞香成伴」時間在10月25日 （六）、 10月26日（日），總共4場走動式戲劇導覽，探索萬華茶室光陰故事。

主題一「茶味在人情在」，以尋找阿公為故事主軸，讓觀眾以第一人稱視角參與劇中孫子角色，體驗橫跨三代的茶室記憶。路線將跟隨劇情尋找阿公的線索，實際進入西園路萬華茶室文化老街裡3間茶室體驗，一邊品茗、享用茶點，在趣味戲劇互動中，一窺茶室真實樣貌。

主題二「聞香成伴」，故事內容從一旅行團抵達萬華開始，遇見一位在地阿公後隨之發展成一段充滿驚喜的茶文化探索之旅。觀眾將化身為旅行團一員，跟隨劇情走訪龍山寺、西昌街、剝皮寮到茶室街區，透過實際走訪及品茶體驗，認識萬華獨特茶文化。

為呈現萬華獨特的文化底蘊，在11月22、23日連續兩天，文化局特別邀請知名劇團「春河劇團」，以在地歷史及庶民生活為靈感，打造紅包場主題的沉浸式劇場，將經典音樂輕喜劇《老闆～來碗陽春麵！》搬進北市僅存的紅包場歌廳金鑽歌廳，打造獨一無二的萬華紅包場主題限定版。

去年舉辦大受好評的紅包場演唱會，今年於11月15日在西門紅樓北廣場再度盛大舉辦，本次卡司陣容華麗，不僅邀請到「一代女皇」金佩姍領銜，金牌主持人康龍與高群幽默串場，更有仙女姊姊許仙姬，戲劇歌王章永華、方駿以及實力派新聲代陳思瑋、林吟蔚等多位知名歌星展開跨世代音樂派對。

